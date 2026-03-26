Щороку Україна втрачає стільки людей, як живе у Вінниці: аналітик пояснив

В Україні зафіксовано критичне скорочення населення, яке за масштабами щороку дорівнює кількості жителів такого обласного центру, як Вінниця.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту «Світ на зламі» від Новини.LIVE.

Причини демографічного спаду

Експерт виділив три головні індикатори, що свідчать про загрозливі темпи депопуляції. Зокрема, йдеться про значне перевищення смертності над народжуваністю.

«У нас перевищення смертності над народжуваністю складає десь на рік 250–300 тисяч людей. Фактично зникає кожен рік таке місто, як Вінниця», — зазначив аналітик.

Найбільшою загрозою для майбутнього держави Кущ назвав падіння коефіцієнта фертильності. Для простого відтворення нації цей показник має становити 2,0–2,1 дитини на одну жінку, тоді як наразі він обвалився до 0,8–0,9. За словами економіста, такі цифри роблять фізичне відновлення населення неможливим.

Вплив війни та еміграція підлітків

Другим фактором є різке скорочення тривалості життя, що спричинене як безпосередніми наслідками бойових дій, так і хронічним стресовим станом населення.

«Зараз тривалість життя серед жінок скоротилася до 70 років, а чоловіків — до 57–58 років. Тобто, це і прямий вплив війни — люди загинули. І це вплив стресового стану», — пояснив Олексій Кущ.

Окрім того, економіст звернув увагу на масовий виїзд юнаків за кордон. Більшість родин намагаються вивезти хлопців до досягнення ними 14–15 років. Це призводить до того, що у випускних класах українських шкіл залишаються переважно дівчата, що створює додатковий дисбаланс для майбутнього ринку праці та демографії.

