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Щиро вражені: НАБУ та САП подякували українцям за підтримку на акціях протесту
В НАБУ заявили, що продовжують працювати і надалі відстоювати незалежність розслідувань від втручань.
Колективи НАБУ та САП подякували українцям за підтримку під час акцій протесту проти законопроєкту № 12414.
Про це з’явився допис на сторінці НАБУ у соцмережах.
«Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни», — йдеться у дописі.
В НАБУ висловили вдячність кожному, хто підтримав інституцію.
«Це для нас дуже важливо — і дуже відчутно. Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати. Особливо вразила рішуча позиція молоді — майбутнього країни, заради якого ми працюємо», — зазначили в НАБУ.
Нагадаємо, 22 липня українці виступили проти скандального закону щодо НАБУ та САП.
Цього ж дня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №12414. Він фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.