Шефір розповів про стан свого водія після замаху: "Наново вчитиметься ходити"

Шефір розповів про стан свого водія після замаху: "Наново вчитиметься ходити"

Очікується, що за тиждень-півтора постраждалий вперше встане на милиці.

Водій Олександр Іванько, поранений у вересні під час замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, досі перебуває на постільному режимі.

Про це Сергій Шефір розповів в етері передачі "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 22 жовтня.

"Водій поки лежить, не встає. Але сподіваємося, що десь через тиждень-півтора він встане на милиці і наново вчитиметься ходити", - висловився помічник Володимира Зеленського.

Обстріл автомобіля Шефіра стався вранці 22 вересня неподалік від села Лісники Київської області. У машину влучило 15 куль, три з яких поранили водія.

У МВС вважають, що напад здійснив професіонал. Водночас зловмисник діяв не один. Метою стрільця була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія.

Українські правоохоронці, які розслідують замах, співпрацюють зі США та Великою Британією.

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