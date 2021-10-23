Шефір розповів про стан свого водія після замаху: "Наново вчитиметься ходити"

Очікується, що за тиждень-півтора постраждалий вперше встане на милиці.
Водій Олександр Іванько, поранений у вересні під час замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, досі перебуває на постільному режимі.
Про це Сергій Шефір розповів в етері передачі "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 22 жовтня.
"Водій поки лежить, не встає. Але сподіваємося, що десь через тиждень-півтора він встане на милиці і наново вчитиметься ходити", - висловився помічник Володимира Зеленського.
Обстріл автомобіля Шефіра стався вранці 22 вересня неподалік від села Лісники Київської області. У машину влучило 15 куль, три з яких поранили водія.
У МВС вважають, що напад здійснив професіонал. Водночас зловмисник діяв не один. Метою стрільця була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія.
Українські правоохоронці, які розслідують замах, співпрацюють зі США та Великою Британією.
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