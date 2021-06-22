Шекспірівські пристрасті у Дніпрі: через нерозділене кохання до друга, у якого є дівчина, хлопець намагався скоїти суїцид

Хлопець відкрито заявив про своє кохання, але стрибати передумав, "бо у нього завтра співбесіда".

У Дніпрі на Амурському мосту 20-річний хлопець хотів накласти на себе руки. Причина - нерозділене кохання до іншого хлопця. Спробу свого самогубства він знімав на відео і транслював у прямому ефірі.

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

На такий рішучий крок молодик зважився через нерозділене кохання до іншого хлопця, який живе з дівчиною. Такі дії, на думку закоханого юнака, повинні були змусити друга залишити свою кохану і звернути на нього увагу.

Як виявилося, відчайдух винаймав житло, у якому жили четверо молодих людей - він із закоханою в нього подругою, та його друг, у якого закоханий він, зі своєю дівчиною. 20-річний молодик заявив, що більше не хоче платити за житло для всіх них і краще скинеться з мосту, але не сьогодні, бо завтра вранці йому потрібно йти на співбесіду з працевлаштування.

На місце події очевидці викликали карету швидкої. Також на місце події прибула подруга хлопця. Вона його забрала, від допомоги медиків молоді люди відмовилися.

Нагадаємо, що у Тернопільській області чоловік вбив дружину і скоїв суїцид. За словами знайомих загиблих, подружжя було у процесі розлучення і в сім'ї часто виникали конфлікти.

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