Схема на мільйони: колишнього чиновника державної агрокорпорації засудили до кількох років тюрми

Схема на мільйони: колишнього чиновника державної агрокорпорації засудили до кількох років тюрми

Протиправна діяльність чиновника завдала мільйонних бюджетних збитків.

Колишнього директора філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", причетного до розтрати майже 15 млн бюджетних гривень, визнали винним та засудили до 3,5 року позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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Вищий антикорупційний суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 364. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України.

"Керівник його філії організував корупційний механізм одержання грошей на продажі сільгосппродукції. Учасники схеми незаконно відчужили понад 3 тис. тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані комерційні структури. Протиправна діяльність чиновника завдала мільйонних бюджетних збитків", - повідомляє СБУ.

Чиновник визнав свою вину у вчиненні злочину. Як додають у правоохоронних органах, наразі тривають заходи щодо встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до оборудки.

Нагадаємо, масштабну оборудку на державному агропідприємстві викрили у липні цього року. Схему розкрили СБУ спільно з НАБУ.

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