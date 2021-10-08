Схеми Медведчука: Венедіктова розказала, як Україна купувала в терористів "Л/ДНР" вугілля

Медведчук про закупівлю Україною вугілля в терористів доповідав керівництву країни-агресора.

Віктор Медведчук, якому повідомили про підозру в державній зраді, за допомогою схем організував закупівлю Україною вугілля в терористів "Л/ДНР".

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Про це 8 жовтня під час брифінгу сказала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За даними голови СБУ Івана Баканова, росіяни нав'язали Україні постачання вугілля з терористичних "Л/ДНР", щоб за українські кошти фактично фінансувати війну проти України.

"За посередництва наближеної до Медведчука особи, а це бізнесмен Кузяра - підібрали на окупованій території два фактично не працюючих державних підприємства. Їхніми керівниками призначили представників "ЛНР/ДНР", відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля. Саме цьому бізнесменові, який мав давні зв'язки у вугільній сфері та був особисто знайомий з керівництвом "ЛНР/ДНР" і керівниками вугільних підприємств на непідконтрольній території, була відведена роль перемовника з терористами. Він підшукував вугільні підприємства, організовував "зелені" коридори з Донецька та Луганська на підконтрольну Києву територію їхніх директорів для підписання документів, відкриття рахунків, реєстрації адрес тощо. Також він узгоджував процес завантаження вугілля, його відправки на іншу територію, контролював оплату бойовикам готівковими коштами за такі послуги. Ці питання узгоджувались, в тому числі, з ватажками бойовиків", - повідомила Венедіктова.

За даними генеральної прокурорки, Медведчук про закупівлю Україною вугілля в терористів доповідав керівництву країни-агресора.

"Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву РФ, які в свою чергу регулювали постачання вугілля з Росії таким чином, щоб вистачало грошей для "ЛНР/ДНР", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо:

На початку року були опубліковані записи з голосом нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Із цих записів випливає, що від червня 2014 року Медведчук міг впливати на вчинки п'ятого президента. Від його імені проводив переговори з бойовиками і організовував корупційні схеми з поставками в Україну вугілля із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Своєю чергою міністр енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан розповів, чи дійсно Україна купувала вугілля у бойовиків. Він запевняє, що після того, як окупанти розбомбили залізничний вузол Дебальцеве у липні 2014 року, постачати вугілля з ОРДЛО стало фізично неможливо.

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