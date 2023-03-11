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Схеми на десятки мільярдів гривень: Зеленський прокоментував санкції проти грального бізнесу

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Схеми на десятки мільярдів гривень: Зеленський прокоментував санкції проти грального бізнесу

Фото: УНІАН

Через схеми з гральним бізнесом виводилися кошти з України для фінансування “різних російських комбінацій”.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із Російською Федерацією. 

Про оприлюднення відповідного указу він повідомив під час традиційного вечірнього звернення у суботу, 11 березня.

За словами президента, у санкційному списку понад 280 компаній та 120 фізичних осіб, які “через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації”.

“Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, керівник економічної контррозвідки СБУ Артем Шило раніше повідомив, що бюджет недоотримує щорічно близько 12 млрд грн податків від нелегального ринку азартних ігор.

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Дата публікації
Перегляди
966
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