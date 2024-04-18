"Схеми": Портнов з Іспанії переписав маєток в Козині на дітей (фото)

Колишній перший заступник глави адміністрації часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та України і виїхав за кордон, переписав свій елітний маєток в селищі під Києвом на дітей.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

За інформацією журналістів, переоформленням займалися за довіреністю юристи, наближені до підсанкційного політика. Цю довіреність Портнов посвідчив в іспанського нотаріуса у Мадриді.

"Схеми" отримали у своє розпорядження договір дарування від 3 квітня 2024 року.

У документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 кв. м та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали як подарунок від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. За інформацією "Схем", вона від 2014 року має громадянство РФ.

Вартість подарованого майна відповідно до договору становить 19 мільйонів гривень. Але журналісти з'ясували, що з 2016 року будинок був оцінений разом із земленю у 2,5 мільйони євро. Маєток був записаний на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd. У 2020 році компанія продала цю нерухомість Андрію Портнову. Продавця представляв бізнесмен, екснардеп від "Партії регіонів" та сусід Портнова у Козині Андрій Веревський.

Маєток Портнова / Фото: Радіо Свобода

"Схеми" звернулися за коментарем до Андрія Портнова щодо цього питання, але він не відповів.

Юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук пояснила, що перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов – це юрист президента-втікача Віктора Януковича.

У січні 2014-го став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю.

Під санкції потрапив також Портнов. Через рік ЄС виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова. Він повернувся до України 19 травня 2019 року.

2019 року СБУ закрила справу про держзраду, в якій фігурував Портнов.

У грудні 2021 року США запровадили санкції проти Андрія Портнова, які передбачали заборону на в’їзд до Штатів та блокування всіх фінансових активів особи в американських банках.

За інформацією ЗМІ, 3 червня 2022 року Портнов втік із України через Закарпатську область.

У вересні 2022 року журналісти "Схем" повідомляли, що син Андрія Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся. Разом з ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов — племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової.

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