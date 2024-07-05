Схеми ухилянтів від мобілізації: найпоширені способи втечі за кордон

З посиленням мобілізації в Україні, зростає і кількість військовозобов'язаних чоловіків, які намагаються уникнути призову. Для цього вони до різноманітних заходів – перепливають річки чи переодягаються в жінок.

Горами і лісами

За даними ДПСУ станом на 10 травня 2024 року в річці Тиса зафіксовано щонайменше 28 випадків смерті людей.

Наприклад на Закарпатті 26 червня, дві групи чоловіків планували подолати Тису, щоб незаконно потрапити за кордон.

Ловлять втікачів і в горах. Так, днями, четверо ухилянтів хотіли потрапити до Угорщини, ще троє – до Румунії.

Операція "Колосок"

У прикордонній зоні між Україною та Угорщиною розгорнулася незвична сцена, яка більше нагадувала епізод з комедійного фільму, ніж реальну спробу нелегального перетину кордону.

Десятеро чоловіків спробували прокрастися до Угорщини через пшеничне поле. За це вони заплатили від 7 до 10 тисяч доларів.

Видавав себе за військового

У Чернівецькій області прикордонники впіймали чоловіка, який видавав себе за військового, щоб перетнути кордон. Із собою він мав форму та документи.

Чоловік, який видавав себе за військового у відпустці, привернув увагу правоохоронців на одному із блок-постів Чернівецької області.

Шапка-невидимка

Українські прикордонники викрили пасажира-"невидимку", який намагався незаконно потрапити до Молдови, сховавшись у кабіні вантажівки.

"Водій вантажівки, який пізно ввечері прямував з України, стверджував, що їде один. Проте під час огляду кабіни прикордонники виявили чоловіка, який сховався у складеному спальному місці", – йдеться у повідомленні.

Підроблені документи

У Львівській області судили підприємця з Полтави, який намагався виїхати за кордон, показавши прикордонникам усі документи. Проте виявилось, що вони фальшиві.

За даними суду, уродженець Полтави зустрівся із невідомою особою, яка погодилась виготовити йому фальшиві документи. Таким чином чоловік хотів втекти за кордон.

Через систему "Шлях"

"Система "Шлях" була запроваджена Кабміном для того, щоб допомагати, зокрема, волонтерам привозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ та інших людей, які її потребують.

Однак, люди, які виїжджають, по-перше, не завжди щось привозять і, по-друге, не завжди повертаються.

Починаючи від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року було 192 тис. 455 записів про виїзди. Станом на 25 квітня не повернулися близько 19 тис. осіб. Точніше – 18 тис. 910 осіб. Цю інформацію ми направили до правоохоронних органів, вони зараз займаються цим питанням.

За кожним таким виїздом стоїть підпис посадової особи. Після цього була реакція президента, прикордонниками було посилено цей напрямок.

Нові схеми "перевізників"

А на Буковині місцевий житель згодився "підвезти" замовника до сусідньої країни. В дорозі телефоном отримував вказівки від організатора схеми щодо напрямку руху. Прикордонники зупинили авто неподалік кордону. "Квиток" до Молдови в обхід пунктів пропуску коштував порушнику 5 000 доларів. Пасажира притягнуто до адмінвідповідальності, стосовно водія направлено повідомлення до НПУ. Пошуки головного організатора оборудки тривають.

Ухилянти заплатили по 80 тисяч гривень за втечу, а їх зловили!

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