"Шепетівський мафіозі": чоловік за тиждень викрав коня, авто "Укрпошти" та ноутбук зі школи

Шепетівський районний суд виніс вирок місцевому мешканцю, який протягом одного тижня вчинив низку кримінальних правопорушень: від викрадення коня з возом до угону службового автомобіля пошти.

Про це повідомляє сайт міста Шепетівки.

Що відомо про тиждень криміналу в Шепетівці

«Кримінальний марафон» стартував із центрального ринку. Там чоловік так розлютився через відмову продавчині віддати йому безкоштовно квітку, що він побив її сина своєю металевою милицею.

Наступним епізодом стала крадіжка в одному з навчальних закладів під час урочистостей до Дня знань. Скориставшись відсутністю вчителів, зловмисник викрав ноутбук із кабінету початкових класів. Згодом у районі він таємно заволодів кобилою з возом, на яких поїхав у невідомому напрямку.

Найгучнішим епізодом став угон автомобіля «Укрпошти». Під приводом розмови про працевлаштування чоловік підійшов до водія під час розвантаження посилок. Дочекавшись моменту, коли працівник пошти відволікся, зловмисник сів за кермо та рушив. Водій був змушений вистрибнути з кабіни на ходу.

Під час поїздки фігурант викрав із сумки водія гроші, мобільний телефон та документи. Автомобіль він залишив у сусідньому селі через технічну поломку. Під час затримання у чоловіка також вилучили ніж для виживання, що класифікується як холодна зброя.

Як чоловік пояснив свої дії та яке рішення суду

У залі суду обвинувачений повністю визнав свою провину. Свої дії він пояснив наслідками тривожно-депресивного розладу після проходження військової служби. За його словами, під час викрадення спецтранспорту вважав, що ніби виконує «спеціальне завдання».

«Суд врахував висновки експертизи щодо стану здоров’я чоловіка та застосував статтю 69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі за найтяжчою статтею», — зазначається у повідомленні.

Остаточне покарання за сукупністю злочинів становить 6 років ув’язнення без конфіскації майна. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

