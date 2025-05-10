Шестеро посадовців Нацгвардії відсторонено від посад: деталі від МВС

Обшуки у командування Нацгвардії

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У суботу, 10 травня, 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування.

Про це повідомляє МВС.

«Надається повне сприяння слідству», — зазначається у повідомленні.

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Як стало відомо, впродовж двох днів у командування Нацгвардії проводяться масштабні обшуки. Деяких посадовців підозрюють у причетності до:

отримання понад 190 млн грн неправомірної вигоди за сприяння у тендерах

розтраті майже 200 млн грн при закупівлі військової техніки за завищеними цінами.

Очікуємо деталей.

Через посилену увагу суспільства та маніпуляції в інфопросторі щодо значного розширення повноважень нацгвардійців Міністерство внутрішніх справ роз'яснило, що саме зміниться в разі ухвалення законопроєкту про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311.