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Шестеро посадовців Нацгвардії відсторонено від посад: деталі від МВС
Посадовців Нацгвардії відсторонено.
У суботу, 10 травня, 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування.
Про це повідомляє МВС.
«Надається повне сприяння слідству», — зазначається у повідомленні.
Як стало відомо, впродовж двох днів у командування Нацгвардії проводяться масштабні обшуки. Деяких посадовців підозрюють у причетності до:
отримання понад 190 млн грн неправомірної вигоди за сприяння у тендерах
розтраті майже 200 млн грн при закупівлі військової техніки за завищеними цінами.
Очікуємо деталей.
Через посилену увагу суспільства та маніпуляції в інфопросторі щодо значного розширення повноважень нацгвардійців Міністерство внутрішніх справ роз'яснило, що саме зміниться в разі ухвалення законопроєкту про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311.