Поліція Ізраїлю. / © Associated Press

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В Ізраїлі, у місті Кір’ят-Хаїм поблизу Хайфи, у власній квартирі жорстоко вбили 43-річну уродженку Ужгорода Яну Зікову. Свідком нападу став її шестирічний син. У злочині підозрюють її колишнього 30-річного партнера.

Про це повідомили ізраїльські медіа, пише groza-news.info.

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За словами сусідів, українка разом із сином у квартирі на четвертому поверсі у будинку, де стався злочин. Цього року хлопчик пішов до першого класу. Подейкують, що жінка раніше скаржилася на проблеми у стосунках і зізнавалася, що боїться чоловіка. На момент трагедії пара вже не жила разом.

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Деталі трагедії

Того дня мешканці будинку почули крики з квартири Яни Зікової і прийшли до її помешкання. Одна із сусідок забрала шестирічного хлопчика, який став свідком нападу на матір, і намагалася його заспокоїти. Наразі дитину передали під опіку відповідних соціальних служб.

На місце викликали поліцію та медиків. Однак врятувати жінку не вдалося — лікарі констатували її смерть від ножових поранень.

Підозрюваного виявили безпосередньо у квартирі та затримали. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини злочину і його мотиви. Остаточну правову оцінку діям затриманого має надати суд.

Що відомо про загиблу

Сусіди розповідають, що вона самостійно виховувала сина та приділяла йому багато уваги.

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«Вона була приємною жінкою, дуже піклувалася про дитину й оберігала її. Це жахлива трагедія», — розповіла одна із сусідок журналістам.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, приблизно місяць тому мати Яни перебувала в Ізраїлі, але згодом повернулася до України. Родичів загиблої вже повідомили про трагедію.

Нагадаємо, 18-річна громадянка України заявила про викрадення і насильство в Італії. Дівчина розповіла, що 16 жовтня вона провела день із хлопцем на Соррентійському узбережжі, а ввечері вони поверталися електричкою. Після того як хлопець вийшов, у дівчини, за її свідченнями, стався кількагодинний провал у пам’яті.

Згодом вона опритомніла у квартирі неподалік центрального вокзалу Неаполя. Українка стверджує, що двоє з них ввели їй невідому речовину внутрішньовенно, після чого вчинили сексуальне насильство.

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