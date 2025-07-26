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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Шевченківська премія-2025: Зеленський змінив правила і додав нові номінації

Зміни до Шевченківської премії стали найбільшими за всю історію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шевченківська премія

Шевченківська премія / © УНІАН

До 65-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка президент Володимир Зеленський затвердив масштабні зміни в порядку її присудження. Відтепер лауреатів відзначатимуть у 13 номінаціях, серед яких уперше з’явилися фотомистецтво, дизайн та творче кураторство.

Про це йдеться в указі президента №552/2025 і №553/2025.

Зміни торкнулися як кількості номінацій, так і критеріїв участі. До традиційних категорій, таких як поезія, проза, публіцистика, музика та кіномистецтво, додано нові напрямки, що відображають сучасні тенденції української культури. Зокрема, вперше Шевченківський комітет оцінюватиме роботи у сфері графічного дизайну, фотомистецтва та кураторства мистецьких проєктів.

«Це важливий крок у підтримці українських митців, зокрема фотографів і дизайнерів. Премія повинна відповідати часові», — зазначив радник президента Дмитро Литвин.

На здобуття премії претендуватимуть лише нові твори, створені впродовж останніх п’яти років, а кураторські проєкти оцінюватимуться лише за наявності творчого й суттєвого внеску куратора. Монографії, підручники та альбоми-каталоги номінуватись не будуть.

Паралельно з реформою премії Зеленський доручив уряду розробити план заходів до її 65-річчя. Серед них — проведення урочистої церемонії, виставки, випуск ювілейної монети й поштових марок, а також видання довідника лауреатів.

«Сьогодні ж я підписав указ щодо Шевченківської премії. Це крок на розширення премії. Багато було обговорень з експертами, з культурною спільнотою. Комітет премії дуже добре попрацював, тож вже наступного року Шевченківською премією можна буде відзначати також, окрім звичних номінацій, українську фотографію зараз в умовах війни», — наголосив президент у вечірньому звернені.

Що таке Шевченківська премія

Національна премія України імені Тараса Шевченка — найвища державна нагорода в галузі культури. Вона присуджується за видатний внесок у розвиток літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики, що сприяє зміцненню української ідентичності та гуманістичних цінностей.

У 2025 році премія святкує 65 років, і зміни, запропоновані президентом, стали найбільшими за її історію.

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