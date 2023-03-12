Шевченківська премія: одного з лауреатів звинуватили у зв'язках з РФ

У конкурсі були представлені виключно ті роботи, які було створено до 24 лютого 2022 року.

Навколо Національної премії України імені Тараса Шевченка розгорівся скандал. Одним із лауреатів став літературознавець Михайло Назаренко. Утім, виявилось, що літературознавець має тісні зв'язки з Росією.

Про це пише "ҐРУНТ".

11 березня стали відомі п'ять переможців у п'яти номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство та мистецтвознавство", "Музичне мистецтво", "Кіномистецтво". За результатами конкурсу комітет підготував та вніс президенту України Володимиру Зеленському подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного указу президента.

Зазначимо, що Назаренко отримав престижну премію за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах.

Причиною скандалу те, що у 2021 році він долучився до перекладу книг російською, а також видавав свої роботи в країні-агресорці.

Нагадаємо, стало відомо, що ще у лютому Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка провів засідання та голосування.

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