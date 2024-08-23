Шевченківський суд Києва відмовився розглядати скаргу військового Кротевича на ДБР

Військовий подав скаргу в суд на ДБР через те, що бюро не порушило справу проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Шевченківський суд Києва відмовився розглядати скаргу начальника штабу бригади “Азов” Національної гвардії Богдана Кротевича на ДБР.

Про це повідомляє Telegram-канал ҐРУНТ.

22 липня військовий повідомив, що подав скаргу в суд на ДБР через те, що бюро не порушило справу проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Адвокат Кротевича Валентин Бондарчук у коментарі ҐРУНТу повідомив, що суд відмовив у позові через "відсутність складу злочину".

Раніше повідомлялось, що начальник штабу бригади “Азов” Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

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