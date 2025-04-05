Вадим Попко: Наші студенти знають, як штучний інтелект допоможе боротися проти росії

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Про це повідомляють Українські Новини.

За словами Вадима Попка, професора кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, заслуженогоюриста України, доктора юридичних наук, який виступив організатором конкурсу, у ньому взяли участь 130 студентів з понад 30-ти українських закладів вищої освіти. Сам захід відбувся за організаційної підтримки Офісу Президента України.

«Я впевнений, що всі усвідомлюють, наскільки такі конкурси важливі. І ми в цьому ще раз переконалися, коли отримали підтримку з Голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, Віцепрем'єр-міністра — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, заступника Міністерства закордонних справ Олександра Міщенка. Звичайно, дякую за сприяння та за участь в нашому заході Президенту Національній академії наук України Анатолію Загородньому, Директору Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерію Копійці та моїм колегам на кафедрі порівняльного і європейського права, Ректору Університету імені Тараса Шевченка Володимиру Бугрову, представнику Національної асоціації адвокатів України Дмитру Величку. Це надзвичайно високе представництво і це ще раз свідчить про те, що ми єдині в баченні нашого майбутнього. В розумінні, що такі конкурси важливі для єднання, що ми розуміємо наскільки важливі такі технології, як штучний інтелект в процесі притягнення агресора до відповідальності», - зазначив Попко.

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Він додав, що спочатку жюрі конкурсу мало намір відібрати 10 найкращих авторів есе, втім в результаті відзначили 17 фіналістів.

«Штучний інтелект — це те, що сьогодні максимально швидко розвивається, тому ми зобов’язані задіяти його як зброю в боротьбі з російською навалою», - наголосив Вадим Попко.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак під час свого виступу відзначив роль українських студентів у розвитку інструментів штучного інтелекту для покарання РФ за злочини проти України. В той же час, він наголосив, що ШІ ніколи не замінить людину.

«Штучний інтелект може допомогти притягнути РФ до відповідальності. Еліти і студенти нашої країни шукають найсучасніші способи відновити цю справедливість, адже війна закінчується тоді, коли відновлюється справедливість. І вона неможлива без компенсації збитків. Збитки РФ в Україні оцінюються у 524 млрд доларів, хоча ця сума може бути набагато більшою. Знищено 173 тис. житлових будинків, а це десятки мільйонів домівок, чотири тисячі шкіл, подан тисячу медичних закладів. По енергетичних об’єктах завдано 773 удари. І ось тут штучний інтелект може допомогти вирішити завдання з аналізом масивів даних, зі встановленням точної суми збитків, встановленням винних у відповідальності», - сказав голова ОП.

За словами Віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова, штучний інтелект змінює всі сфери життя і зовсім скоро суттєві зміни будуть відбуватися кожних 3-4 місяці.

Він зазначив, що Україні вдалося піднятися в світовому рейтингу цифрових держав на 5 місце, однак ціль держави потрапити в трійку найкращих, тому пояснив, що такі конкурси необхідні, оскільки «дякуючи таким конкурсам держава зможе інтегрувати якомогабільше класних фахівців».

Жюрі конкурсу обрало трьох переможців: третє місце здобула курсант 2 курсу, Донецького державного університету внутрішніх справ Софія Третяк, друге місце - студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Крістіна Стешенко, а переможцем став студент 5 курсу, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Василенко.

Переможці конкурсу отримали дипломи та можливість пройти стажування в адвокатському об’єднанні, а також фінансову винагороду від Юридичної фірми «Брати Попко та партнери».

«Штучний інтелект буде незамінним помічником. Він точно не буде заміняти людей, але буде важливим асистентом. Він вже допомагає аналізувати судову практику, а це автоматизація всіх процесів. Але штучний інтелект, на мою думку не замінить інтелект людини на усі 100%», — зазначив переможець конкурсу Василь Василенко під час нагородження.