Марина Барсук

Судова система поступово впроваджує інструменти штучного інтелекту, однак їхнє невідповідальне використання несе низку ризиків і не може замінити суддів.

На цьому наголошує Марина Барсук, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду, у своїй статті на Українській правді.

Вона акцентує, що людський контроль і відповідальність мають залишатися ключовими і не можуть бути замінені алгоритмами - при тому, що за умов надмірного навантаження виникає спокуса побачити в ШІ "заміну" судді.

"Щойно центр прийняття рішень зміститься до алгоритму, під загрозою опиниться не лише доля окремої людини, а й фундамент незалежності судової гілки влади. Адже судовий процес - це живий процес змагання, у якому кожна сторона повинна бути впевненою, що рішення ухвалює мисляча людина, а не алгоритм", - пише суддя.

Марина Барсук нагадує, що ще не так давно рішення писали від руки, а друковані кодекси доводилося оновлювати ножицями та клеєм. Згодом з’являлися технології, які полегшували роботу, але ніколи не позбавляли суддю необхідності мислити та відповідати за рішення.

"Я добре пам'ятаю часи, коли судді писали рішення від руки, а в судах працювали спеціальні відділи, що друкували тексти ухвал та рішень. З часом друковані кодекси, сторінки яких були обклеєні вирізаними змінами, поступилися місцем електронним ресурсам. Більше не потрібно було робити вирізки, вони оновлювались автоматично. Тоді нікому і в голову не могло прийти запропонувати замінити суддю автоматичним банком знань", - пише суддя.

Посилаючись на нещодавній звіт ООН про ШІ у судочинстві, суддя зазначає, що задіяння алгоритмів несе в собі низку ризиків, зокрема, ефект "чорної скриньки" – неможливість відтворити логіку, за якою система дійшла певного висновку.

Також серед іншого небезпечним є те, що мовні моделі навчаються на великому обсягу даних, в яких вже присутні перекоси, неточності та стереотипи, але ШІ надає цьому вигляд раціонального судження, адже "машина є розумнішою".

"Використовуючи ШІ у процесі ухвалення рішень або навіть для попередньої оцінки суті справи, суд і сторони втрачають можливість перевірити її обґрунтованість. Програма на основі своєї алгоритмічної оцінки надає висновок, який не можна перевірити та зрозуміти які саме критерії вплинули на формування саме такої позиції, що суперечить принципам змагальності та публічності правосуддя, оскільки учасники не можуть відслідкувати, які саме критерії вплинули на результат", - пише суддя у своїй статті.