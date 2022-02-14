Східна Європа готується до прийому ймовірних біженців з України на тлі агресії РФ

Східна Європа готується до прийому ймовірних біженців з України на тлі агресії РФ

Країни-сусідки України сподіваються, що РФ не наважиться на повномасштабне вторгнення, але про всяк випадок "готуються до найгіршого".

На тлі загрози ймовірного вторгнення Росії до України держави Східної Європи посилено готуються до прийому біженців.

Про це йдеться у статті Іndependent.

Так, польські міста вже перераховують вільні місця, а Румунія розглядає можливість створення таборів для біженців з України.

"Спогади про залізну завісу та радянський вплив досі дуже живі на східному фланзі Європейського Союзу, де люди побоюються будь-якої нестабільності, яка може вдарити по їхній економіці та викликати хвилю міграції, яку востаннє бачили в 1990-х роках під час розпаду колишньої Югославії", — пишуть у статті.

Польща

Польща, в якій вже проживає від 1 до 2 мільйонів українців-заробітчан, заявила, що готується до "найгіршого сценарію". Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач сказав, що він готується до великої кількості (біженців — Ред.), аби не виявитися захопленим зненацька.

Мер східного польського міста Цеханув Кшиштоф Косінський розповів, що воєводи (очільники регіонів — воєводств, аналог українських областей — Ред.) направили мерам міст листи з проханням надати перелік об’єктів, які можуть бути використані для прийому біженців, кількості людей, яких може бути там прийнято, часу на підготовку таких об’єктів та необхідних для цього коштів.

Косінський сказав, що готовий прийняти близько 80 біженців у готелі протягом 48 годин за 140 злотих за ніч, включаючи харчування.

"Нас запевнили, що державний бюджет повністю покриє витрати", — зазначив мер Цеханува.

Місто Ельблонг на півночі Польщі повідомило, що у нього є 420 вільних місць. Центральне польське місто Торунь повідомило, що має 96 місць для біженців. На півдні місто Ченстохова заявило, що має 1100 місць.

Румунія

Румунія також готується до ймовірного напливу біженців.

"Ми врахували декілька гіпотез. Зараз ми аналізуємо, скільки таборів для біженців ми можемо розгорнути за відносно короткий час: 10, 12, 24 години. Ми аналізуємо наявні можливості проживання в прикордонних округах, але також обговорюємо другий етап із сусідніми округами та третій етап у всій країні", — каже міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде.

Словаччина

Міністр оборони Словаччини заявив, що навіть в умовах обмеженого конфлікту можуть бути десятки тисяч біженців. Міністр внутрішніх справ Роберт Мікулец заявив, що уряд готується до різних сценаріїв зі своїми збройними силами і перебуває в тісному контакті з владою в Україні.

Угорщина

Угорщина, у якої понад 150 тис. етнічних угорців проживають в Україні, також готується.

"У нас є план дій на випадок війни. Згадайте 1990-ті роки, коли десятки тисяч людей прибули з колишніх югославських територій. Це теж було нелегко, але з України приїде набагато більше, мабуть, без надії на повернення", – заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Країни Балтії

Країни Балтії Литва, Латвія та Естонія також заявили про готовність прийняти біженців з України. Міністр внутрішніх справ Литви минулого тижня заявив, що уряд попросив муніципалітети перерахувати доступне житло, додавши, що вони очікують прибуття біженців переважно з Польщі.

Міністерство внутрішніх справ Латвії розглядає можливість створення низки центрів для біженців уздовж свого східного кордону для розміщення українських громадян без документів, які не мають посвідок для проживання. План потребує схвалення уряду.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацєй Вонсік заявив, що у разі військового вторгнення Росії польські прикордонники повинні бути готовими до мільйона біженців із України.

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