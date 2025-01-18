Східний гороскоп за місяцями: дізнайтесь, який символ вами опікується

За допомогою гороскопів ми можемо дізнаватися про себе та інших людей щось нове. В Стародавньому Китаї також існував гороскоп за місяцями. Складається він з 12 символів, кожен з яких відповідає певному відрізку часу року.

Щоб вивчити більше про темперамент, характер та здібності людини, потрібно лише дізнатися дату її народження і розібратися, під яким китайським символом ця особа з'явилася на світ.

Цзи — Народження (22.12-20.01)

Людей, які народилися під цим китайським знаком, відрізняє егоїзм. Вони часто максимально зосереджені на власній особі. Водночас вони також прозірливі та проникливі, в них добре розвинена інтуїція. Деколи таким людям вдається передбачати події, які стануться в майбутньому. Завдяки цьому дару нерідко вони досягають значних успіхів. Якщо на їхньому життєвому шляху з'являються неприємності, долають вони їх досить стійко. Вони активні, діяльні, мають сильну волю та врівноважені.

Чоу — Розвиток (21.01-18.02)

Люди, якими опікується цей символ, легкі на підйом та гострі розумом. Вони часто стають тими, хто відкриває нові горизонти, люблять подорожувати і готові в будь-який момент вирушити в дорогу. В характері таких людей можна вирізнити лідерські здібності. Вони часто владні, вміють і люблять командувати іншими, а ще в них добре виходить налагоджувати зв'язки та зав'язувати нові, потрібні їм, знайомства. Часто люди, народжені в цей період, стають успішними. Їх вирізняє сила, працьовитість, вміння зберігати спокій у складних ситуаціях.

Інь — Сила (19.02-20.03)

Люди, які народилися під цим знаком стародавнього китайського гороскопа, вирізняються відкритістю, дружелюбністю, товариськістю. Вони вміють сходитися з іншими, знають, як їм подобатися. Часто ці персони привабливі, пристрасні та яскраві. Приклавши зовсім мало зусиль, вони можуть розбагатіти і стати дійсно успішними.

Мао — Відчинені двері (21.03-20.04)

Якщо вірити Східному гороскопу за місяцями, такі особи мають неабиякі творчі здібності. Також вони дуже відповідальні, старанні. Найчастіше ці люди позитивні і знають, як надихати на великі справи інших. Тому ними часто захоплюються. Завдяки вродженому магнетизму і веселій вдачі вони вміють притягувати до себе увагу.

Чень — Рух (21.04-21.05)

Ті, хто народився в цей період, часто стають лідерами. Вони полюбляють перебувати в центрі загальної уваги. Такі люди чарівні, привабливі, емоційні. Водночас вони часто можуть бути дуже романтичними. Зазвичай в них ховається чимало різних талантів, які потрібно лише відкрити у собі. А ще вони люблять життя і відомі своїм оптимізмом.

Сі — Виконання (22.05-21.06)

Під цим символом часто народжуються великі таланти та творчі особистості. Вони будуть хапатися в своєму житті за все і відразу, тому що їх цікавить все нове і незвичайне. Ці люди можуть враз захопитися чимось, що згодом їх перестане цікавити. Також вони товариські, вміють добувати потрібну їм інформацію та люблять вчитися. А ще такі люди часто стежать за останніми модними новинками, щоб не відставати від життя.

Китайський гороскоп: знаки / Фото: Pexels

У — Рівновага (22.06-23.07)

Ці особи дуже надійні, тому всі їхні рідні та близькі, які перебувають поряд, відчувають безпеку і захищеність. Найбільше вони цінують стабільність, тому вміють досягати матеріального добробуту. Народжені під цим китайським символом люди завжди досягають поставленої мети. Це вольові особи з досить міцним здоров'ям.

Вей — Плоди (24.07-23.08)

З людьми, які народилися під цим символом, завжди спокійно, надійно, затишно і легко. Вони чуйні, добрі і вміють пожаліти інших. З них виходять чудові партнери на все життя, а також батьки. Хоча часто такі люди досить скромні, вони нерідко досягають великих успіхів в житті. А допомагає їм в цьому така риса характеру як упертість.

Шень — Зрілість (24.08-23.09)

Люди, які з'явилися під цим знаком Східного гороскопа, відрізняє егоїзм, практичність та розважливість. Їх відрізняє хоробрість, готовність працювати задля досягнення мети, терплячість. Однак поспішати зв'язувати себе шлюбом вони не поспішають. Тому сім'ю часто створюють в досить зрілому віці.

Ю — Зачинені двері (24.09–23.10)

Люди, які народилися в цей період, вирізняються підвищеною турботою про власне здоров'я: душевне і тілесне. Вони дружелюбні, привабливі, цікаві у спілкуванні. Вони стають вірними друзями та надійними супутниками життя. Їх вирізняє чутливість, артистичність, емоційність.

С'юї — Руйнування (24.10-22.11)

Ті, хто з'явився на світ під цим символом, відрізняються гарно розвиненою інтуїцією. Вони вперті, рішучі, готові йти до кінця, аби досягнути поставленої перед собою мети. Також у таких осіб є духовний ідеал, якому вони завжди залишаються вірними. Ці люди дуже дорожать своїми рідними, люблять затишок і тепло в будинку. Можуть бути дещо войовничими. Але завжди шукають насолоди від життя.

Хай — Притулок (23.11-21.12)

Народженим в цей період властиве прагнення нового. Тому вони завжди перебувають в пошуку чогось кращого і не бояться навіть відмовитися від того, що вже мають, щоб досягти мети. Такі люди люблять зміни, вірять, що їхнє життя завжди буде кращим в майбутньому. Вони також діловиті, спокійні, врівноважені. В усьому, що відбувається, вміють знаходити позитив.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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