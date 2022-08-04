Схиляв до сексу і обговорював відверті теми: під Дніпром батько вів інтимну переписку з 11-річною донькою

У Дніпропетровській області повідомили про підозру чоловікові, який розбещував власну доньку.

Батько, який не проживає з родиною, схиляв доньку до інтиму.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Прокуратура повідомила жителю села Мар’їна Роща Дніпропетровської області про підозру у розбещенні малолітньої доньки та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 чоловік через месенджер спілкувався з 11-річною донькою, яка з ним не проживає. Чоловік схиляв дівчинку до вступу з ним в інтимний зв’язок, обговорював відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення та пропонував створити для нього порнографічний контент.

За місцеми мешкання фігуранта було проведено обшуки і вилучено мобільний телефон з підтвердженням переписки з дитиною та фото, відеофайлами порнографічного характеру.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині засудили збоченця, який розбещував та створював дитячу порнографію за участю трирічної доньки.

Читайте також: