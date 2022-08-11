Шість авіаційних ударів: чотири десятки мертвих росіян та знищена техніка

Українськими військовими протягом бойового дня завдано шість авіаційних ударів.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі. Двічі бомбардувальники атакували два склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі.
Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.
При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі, безпілотний літальний апарат «Елерон-3» був збитий зенітно-ракетним підрозділом.
За результатами відпрацювання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають 41 росіян, три гаубиці «Мста-Б», сім одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються.
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