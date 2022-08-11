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Шість авіаційних ударів: чотири десятки мертвих росіян та знищена техніка

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Шість авіаційних ударів: чотири десятки мертвих росіян та знищена техніка

Повітряне командування "Центр"

Українськими військовими протягом бойового дня завдано шість авіаційних ударів.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі. Двічі бомбардувальники атакували два склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі.

Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі, безпілотний літальний апарат «Елерон-3» був збитий зенітно-ракетним підрозділом.

За результатами відпрацювання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають 41 росіян, три гаубиці «Мста-Б», сім одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, чому РФ не може визнати своєї поразки.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
879
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