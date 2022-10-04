Шість діб люди у черзі: ФСБ здійснює "фільтрацію" українців на кордоні з Естонією

Російська ФСБ здійснює "фільтрацію" українських громадян на кордоні з Естонією. Сотні мешканців захопленого Маріуполя вже шість діб чекають у черзі.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє у Telegram.

За його словами, критична ситуація склалась на пункті пропуску в районі Івангороду. Крім того, з'являється інформація про затримання.

"Люди чекають в черзі вже шосту добу в абсолютно нелюдських умовах. Також повідомляють по затримання, факти заборони перетину з боку росії. Те, що ми бачили протягом літа в Маріуполі зараз відбувається в Івангороді", - наголосив він.

Ситуація ще погіршується великою кількістю росіян, що намагаються втекти від оголошеної Кремлем мобілзаї. "Тому прикордонники та ФСБ в першу чергу "обслуговують" росіян", - заявив Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Як повідомлялося, окупанти максимально ускладнили виїзд із тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області. Станом на 4 жовтня виїзд з окупації залишається фактично заблокованим. Протягом минулої доби з Херсонщини змогли виїхати лише 32 особи.

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