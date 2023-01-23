Шість годин вели перемовини: у Дніпрі затримали військового, який підірвав в квартирі гранати (фото, відео)

За словами місцевих мешканців, чоловік вночі підірвав гранати, а потім почав стріляти з вікна з автомата.

У Дніпрі через шість годин перемовин затримали 32-річного військовослужбовця, якого розшукували за крадіжку зброї. Чоловік підірвав кілька гранат в орендованій квартирі на проспекті Гагаріна, 120.

Один з боєприпасів він кинув у бік правоохоронців, повідомили в ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат. Ніхто не постраждав.

Фото: Телеграм-канал "Дніпр оперативний"

Фото: Телеграм-канал "Дніпр оперативний"

Фото: Телеграм-канал "Дніпр оперативний"

За цим фактом відкрили три кримінальні провадження:

за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ч. 4 ст. 296 - хуліганство;

ст. 348 - посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

За словами місцевих мешканців, чоловік вночі підірвав гранати, а потім почав стріляти з вікна з автомата.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Дніпрі сім російських агентів, які можуть бути причетними до ракетного удару по житловій багатоповерхівці 14 січня. Затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенерувальних підприємств.

У Дніпрі під уламками будинку знайшли чималу суму грошей: шукають власника

Читайте також: