Шість годин у темряві: в одній з областей запровадили жорсткі графіки відключень світла

Через наслідки російських обстрілів у Миколаєві та області запровадили жорсткий режим енергоспоживання. Жителі району отримуватимуть світло лише на 2 год., тоді як 6 будуть без електроенергії.

Про це повідомило «Миколаївобленерго».

У Миколаєві та населених пунктах Миколаївського району запровадили суворі графіки відключення електроенергії, що пов’язані з недостатньою пропускною здатністю мереж, пошкоджених унаслідок російських обстрілів.

«Вдаватися до такого кроку ми змушені через ворожу агресію. Почергова подача електроенергії сприятиме стабілізації ситуації, в той час як енергетики займатимуться відновленням пошкодженого обладнання», — пояснили в обленерго.

Графіки відключень світла у Миколаївському районі

Зазначається, що для рівномірнішого розподілу електроенергії серед мешканців району було запроваджено чотири локальні черги (спочатку було дві, але згодом їх переглянули та розширили). Зокрема:

до опівночі без світла залишалися споживачі першої черги;

далі відключення застосовуються до другої черги;

після цього — до третьої;

потім — до четвертої, і цикл повторюється що дві години.

Ці черги мають тимчасовий характер і не збігаються зі стандартними графіками відключень електроенергії.

Відключення світла в Україні 30 квітня

Нагадаємо, через ворожі атаки на енергооб’єкти в Україні 30 квітня запроваджено екстрені відключення світла. Найскладніша ситуація та нові знеструмлення зафіксовані у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. За даними «Укренерго», енергетики вже розпочали аварійні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

