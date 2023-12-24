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Шість країн ще не приєдналися до "гарантій безпеки" України: у Зеленського назвали держави 

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Шість країн ще не приєдналися до "гарантій безпеки" України: у Зеленського назвали держави 

Країни Європейського Союзу / Фото: Associated Press

За даним ОП, на сьогодні 31 держава приєдналась до декларації G7 про підтримку України.

Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта ще не приєдналися до декларації "гарантій безпеки" України. 

Про це повідомивз аступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга  в ефірі телемарафону. 

За його словами, зараз ведуться активні перемовини із цими країнами. 

"Ми маємо суттєвий прогрес саме на треку забезпечення Україні безпекових гарантій. Напрямок безпекових гарантій і формула миру - це один з найбільш вагомих здобутків зовнішньої політики України цього року. І по обидвох цих напрямках ми маємо суттєвий прогрес", - зазначив Сибіга.

Він додав, що на сьогодні 31 держава приєдналась до декларації G7, у якій закладено довгострокові безпекові гарантії. З них - 10 держав приєдналося в перший день, 20 держав - у перший місяць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пропонують партнери у декларації про "гарантії безпеки" для України.

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Дата публікації
Перегляди
1124
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