Шість "мирних планів" для України: що пропонують Трамп, Макрон і компанія для початку переговорів з РФ

План офіційного Києва — це сприяння миру, що ґрунтується на міжнародному праві.

На тлі військової агресії Російської Федерації проти України з’являється все більше мирних ініціатив щодо припинення цієї війни. Офіційний Київ, як і його основні західні союзники, наголошують на тому, що врегулювання конфлікту все ж таки має відбуватися на основі української "формули миру".

Що відомо про мирні ініціативи і хто їх пропонує - у матеріалі ТСН.ua.

Українська "формула миру"

Президент Володимир Зеленський заявив, що, окрім того, щоб бути сильним на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року.

Як зазначив президент, після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються:

енергетики

продовольчої безпеки

обміну

Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема, щодо інших пунктів української "формули миру" також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель назвав "формулу миру" Володимира Зеленського єдиним дієвим мирним планом щодо завершення війни.

Росія категорично відмовляється обговорювати пропозицію України. Очільник російського МЗС Сергій Лавров продовжує запевняти, що вони не відмовляються від переговорів про завершення війни. Водночас він каже, що в Україні та на Заході "розмовляти нема з ким".

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Не так давно на зустрічі з африканськими лідерами Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна з Україною, розпочата Росією, досі триває тільки з вини Києва і вже могла б закінчитися миром.

На підтвердження своїх слів президент Росії продемонстрував гостям якісь документи, нібито підписані українською владою минулої весни після переговорів у Стамбулі, а потім звинуватив Київ у зриві мирних домовленостей.

Що пропонує Білорусь

Ця країна стала першим майданчиком для переговорів з Росією. Вони почались ще 27 лютого 2023 року – на кордоні у районі Припяті. Далі відбулось ще дві зустрічі – 3 і 7 березня, але вони закінчились безрезультатно й згодом були перенесені до Стамбула.

Неодноразово змінювалась й позиція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо російського вторгнення. Якщо спочатку він звинувачував Київ у підготовці нападу та визнавав участь Білорусі у нападі на Україну, то згодом заперечив будь-яку причетність до цього.

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31 березня 2023 року білоруський лідер запропонував припинити бойові дії в Україні та оголосити перемир’я без права переміщення військ з обох сторін.

7 квітня 2023 року білоруський диктатор заявив, що хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Туреччина

Ця країна стала другим майданчиком, де відбулись переговори України та Росії щодо укладення миру, вони тривали від 10 до 30 березня 2022 року у Стамбулі. Вони також завершились безрезультатно.

Позиція офіційної Анкари полягала у тому, що ані Росія, ані Україна не зможуть отримати перемогу на полі бою, тому війну слід завершити шляхом переговорів на рівні президентів України та Росії, які мають відбутись на території Туреччини. Проте усі зусилля президента Туреччини країни Реджепа Ердогана щодо організації зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним завершились безрезультатно, так само, як і його спроба стати посередником роль у ситуації з окупованою Запорізькою АЕС.

Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни в Україні

У Китаї 24 лютого оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні.

Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів:

Повага до суверенітету всіх країн

Відмова від "менталітету холодної війни"

Припинення воєнних дій

Відновлення мирних переговорів

Вирішення гуманітарної кризи

Захист цивільного населення та військовополонених

Забезпечення безпеки атомних електростанцій

Зменшення стратегічних ризиків

Сприяння експорту зерна

Припинення "односторонніх санкцій"

Збереження стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок

Сприяння "постконфліктному відновленню"

Варто зазначити, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення до України.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ до України, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України і РФ до мирного врегулювання конфлікту.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон має особливу думку щодо встановлення миру в Україні, яка дещо відрізняється від офіційної позиції Заходу.

Так, на початку вторгнення російських військ французький лідер пропонував Володимиру Зеленському поступитись часткою суверенітету й територій задля укладення миру з Росією. Крім того, Макрон закликав не принижувати Росію після закінчення війни з Україною.

19 квітня 2023 року стало відомо про так званий "план Макрона", який передбачає початок мирних переговорів за посередництва Китаю. Президент Франції навіть провів консультації з Сі Цзінпіном під час візиту до КНР.

"План Макрона" також передбачає створення міжнародної структури, яку можна було б використати як основу для майбутніх переговорів.

Втім, у Єлисейському палаці стверджують, що всі союзники знають про "мирний план" Франції, а можливі переговори мають базуватися на міжнародному праві та повазі до суверенітету України.

Водночас сам Макрон неодноразово заявляв, що підтримує пропоновану президентом Зеленським "формулу миру", яка передбачає насамперед повне виведення російських військ з усієї української території, включно з Кримом.

Бразилія і Китай

План для припинення російсько-української війни очільник МЗС Китаю Ван Ї і головний радник президента Бразилії Селсо Аморім погодили під час зустрічі у Пекіні 23 травня, заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю.

Замість оригінального, представленого у лютому 2023 року, цей план містить не 12, а шість пунктів, втім, за дуже багатьма з них він нагадує переформульований китайський.

Зокрема:

заклики до "деескалації" та утримання від "роздмухування вогню"

акцент на переговорах як "єдиному життєздатному рішенню кризи"

заклики до запобігання гуманітарній кризі, захисту цивільного населення і обміну полоненими

запобігання розповсюдженню ядерної зброї та захисту АЕС

захисту стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів постачань

Порівняно з китайським планом, із цього зник пункт про сприяння експорту зерна (після того, як Україна спромоглася забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, відігнавши російський флот).

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Пункт про скасування "односторонніх санкцій" трансформувався у заклик "докласти зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сфері енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури, включаючи нафто- і газопроводи та волоконно-оптичні мережі".

А пункт про відмову від "менталітету холодної війни" – у заклик "протидіяти поділу світу на ізольовані політичні або економічні групи"

Борис Джонсон описав можливий "мирний план" Трампа для України

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив можливий так званий "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Британський політик зазначив, що "мирний план" Трампа може передбачати наступні кроки:

Захід дозволяє Україні бити ракетами ATACMS і Storm Shadow та іншою зброєю по аеродромах на території Росії. Коли війська агресора будуть відкинуті, Путін "міг би запропонувати угоду"

Росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО

Після завершення війни, частина українських військ дислокується у країнах Європи та замінює частину з 70 тисяч військових США, розміщених для стримування ймовірної агресії РФ

Це дозволить Трампу "заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей".

Росія оголошує, що "Спеціальна воєнна операція" виконала своє завдання і "денацифікувала" країну. Для російськомовного населення України запроваджуються особливі заходи захисту.

Варто тавкож зазначити, що 2 липня Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі прем'єр-міністр Угорщини закликав Зеленського припинити вогонь і погодитися на "мирні переговори".

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