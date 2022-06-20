Шість ножових поранень в груди та шию: під Дніпром 15-річна дівчина намагалася зарізати подругу

Шість ножових поранень в груди та шию: під Дніпром 15-річна дівчина намагалася зарізати подругу

У Тернівці Дніпропетровської області дівчина-підліток ледь не вбила подругу.

Вона завдала їй кілька ножових поранень та втекла з місця злочину.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

18 червня, близько 2.30 ночі до поліції звернулися медики і повідомили, що до лікарні доправили 18-річну дівчину з 6-ма ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили обставини події та затримали нападницю. З’ясувалось, що злочин стався в гаражі приватного домоволодіння по вул. Українській міста Тернівка. Під час відпочинку між двома дівчинами виник конфлікт, під час якого 15-річна нападниця завдала подрузі ножові поранення. Після чого зловмисниця втекла.

Неповнолітню затримали та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Дівчині повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до поліції звернулась місцева жителька Бучанщини та повідомила, що виявила тіло свого 67-річного чоловіка в крові на підлозі. Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 71-річний односелець убитого.

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