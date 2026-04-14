В Україні — нові термінові відключення світла: обстріли РФ "погасили" низку областей

Станом на 14 квітня ситуація в енергосистемі залишається непростою.

Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина регіонів України залишилася без електропостачання. Йдеться про окремих споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Міненерго.

Ситуація в енергосистемі — що відомо

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу світла. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно.

Зокрема, втрачене зовнішнє електропостачання на Запорізькій атомній електростанції.

«Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів. Причини відключення з’ясовуються. Це вже 13-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни», — зазначили фпхівці.

Станом на сьогодні запровадження графіків відключень не прогнозується. Про зміни інформуватимуть додатково. Водночас українців закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом доби, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, 13 квітня росіяни вдарили по енергетиці України, внаслідок чого в окремих регіонах виникли перебої з електропостачанням. Попри удари, енергосистема продовжила працювати стабільно, а енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атак. Запровадження графіків відключень не прогнозувалося.

