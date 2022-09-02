Шість продуктів, які ви можете сміливо їсти перед сном

Після шостої години вечора дієтологи не радять наїдатися. Але якщо ви відчуваєте сильний голод перед сном, поїсти все ж варто. Що можна їсти на ніч і не переживати? ТСН.ua склав перелік продуктів.

Що можна їсти перед сном, якщо дуже хочеться

Кисломолочні продукти

Знежирений йогурт, кефір, ряжанка чи натуральний йогурт чудово втамовують голод. При цьому вони зовсім не перенавантажують нашу травну систему. До їхнього складу здебільшого входять легкі білки, які дають відчуття насичення та чудово засвоюються організмом.

Якщо ви вип'єте на ніч склянку кефіру чи ряжанки, то не будете відчувати неприємної важкості у шлунку, тому зможете без проблем заснути. Однак тут дуже важливо дотримуватися розміру порцій. Не краще не вживати понад 200-250 мл.

Можете додати до кисломолочних продуктів висівки, мед, ваніль чи корицю. Невелика кількість інгредієнтів не зашкодить вашому нічному сну, але покращить смак кефіру чи йогурту.

Риба

Морська риба містить чималу кількість корисних білків, а також йод, фосфор, вітамін D. Що можна їсти перед сном? Краще обирати м'ясо риби білого кольору - це нежирні сорти. Вони легко засвоюються нашим організмом, а ще збагачують його вітамінами, мінералами, мікро- та макроелементами, допомагають знизити рівень поганого холестерину.

Відчуваєте перед сном голод? Можете повечеряти вареним чи тушкованим м'ясом камбали, тріски, хеку, судака чи мінтаю. Однак звертайте увагу на порцію. Її розмір не повинен перевищувати 100-150 г. Риба чудово поєднується з тушкованими овочами або салатами. Тим більше, що клітковина допоможе їжі швидше засвоїтися. Наприклад, можна вибирати свіжу зелень, шпинат, броколі.

Курячі яйця

Що можна їсти перед сном: яйця / Фото: pixabay.com

В яєчних жовтках містяться холестерин, жири, білки, а в білках - білуи, які легко засвоюються, та вода. Варто враховувати калорійність жовтків (352 ккал/100 г). А тому на ніч можна з'їсти не більше двох яєць. Звісно, їх краще варити, тому що смажені довше перетравлюються та містять більшу кількість холестерину.

Також слід зауважити, що яєчний білок допомагає прискорити розпадання жирових клітин, вивести з організму токсини і шлаки, покращити обмін речовин. А тому обов'язково додайте яйця в свій організм, якщо ви хочете схуднути.

Вівсяна каша

Ви можете їсти її не лише на сніданок, але й перед сном. Однак ввечері краще не варити кашу на жирному молоці та додавати багато цукру. Краще приготувати її на воді чи знежиреному молоці, а замість підсолоджувача взяти фрукти, сухофрукти чи мед.

Уникайте вівсяних каш швидкого приготування. Вони містять велику кількість шкідливих вуглеводів. Вони погано впливають на травну систему.

Чудово підійдуть на ніч пластівці "Геркулес". В них багато рослинних волокон, які допомагають очистити кишківник від шлаків та токсинів. А ще у вівсянці є мелатонін. Ця речовина потрібна, щоб нормалізувати цикли сну. А тому вживання вівсянки допоможе позбутися безсоння.

Ягоди

Можна їсти перед сном ягоди / Фото: Pexels

Так само як і фрукти, більшість ягід містять глюкозу та фруктозу. А тому краще віддавати перевагу кисло-солодким ягодам - машина, вишня або чорниця. Можете зробити з них натуральний домашній йогурт чи додати у вже готовий нежирний кефір.

Також ягоди можете їсти і в свіжому вигляді. Робити це можна навіть після розморожування. В морозильній камері вони повністю зберігають свої корисні речовини, насамперед, вітамін С, а також антиоксиданти. А в вишні додатково є мелатонін, який потрібен, щоб врегулювати цикли сну.

Куряча грудинка

Можете також з'їсти невеликий шматочок вареного курячого м'яса перед сном, якщо відчуваєте сильний голод. Це - дієтичне м'ясо, а тому вашій фігурі воно точно не зашкодить. А ще в ньому міститься мінімальна кількість вуглеводів. Зате є багато білків, мінералів та вітамінів (зокрема, А, Е, групи В), які допоможуть відчути насичення, але не перенавантажити травну систему.

Однак, варто пам'ятати про порцію, щоб не переїсти. Її розмір повинен бути не більше 100-150 г. Також до м'яса можна додати трішки тушкованих овочів (морква, стручкова квасоля, болгарський перець, помідори черрі, цукіні чи кабачки).