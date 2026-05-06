Шість ракет — одне влучання: про що свідчить статистика прориву ППО ракетами "Фламінго"

Українська крилата ракета FP-5 «Фламінго» стала приводом для дискусій про ефективність прориву російської ППО після удару по заводу у Чебоксарах. За даними аналізу, із шести запущених ракет до цілі могла долетіти одна, що формально відповідає близько 16% ефективності.

Про це пише Defense Express.

Наскільки ефективні ракети «Фламінго»

У матеріалі зазначається, що під час удару по підприємству АО «ВНИИР-Прогресс» із шести FP-5 «Фламінго» до цілі дійшла одна ракета. На перший погляд це може здаватися низьким показником, однак експерти наголошують: оцінювати ефективність необхідно через призму аналогічних бойових умов.

Для порівняння можна розглянути застосування російських крилатих ракет Х-101, «Калибр» та Р-500 протягом березня–квітня: із 173 запущених ракет було збито 162, що відповідає приблизно 6,4% прориву української ППО. У складніші зимові місяці цей показник сягав близько 25% прориву через навантаження на систему оборони.

«Тобто ефективність прориву виснаженої української ППО крилатими ракетами становила тоді 25%. Повертаючись до запущених у ніч проти 5 травня шести FP-5 "Фламінго", то 25% з них — це 1,5 ракети», — пишуть аналітики.

Експерти зазначають, що крилаті ракети не летять прямолінійно — їхні маршрути прокладаються з урахуванням рельєфу та зон ППО, що впливає на статистику ураження.

«Також немає статистики прориву крилатими ракетами високорозвиненої ешелонованої системи ППО, як наземної, так і повітряної, особливо за необхідності подолати понад 1000 км над ворожою територією. Зрештою навіть американські Tomahawk використовувались проти противників, які не мали таких можливостей як РФ та значно меншу глибину території», — пояснили у виданні.

Окремо підкреслюється, що оцінка ефективності крилатих ракет проти такої щільної системи ППО, як у РФ, не має повноцінних історичних аналогів. Навіть досвід застосування американських Tomahawk не відображає подібного рівня насиченості оборони та глибини території противника.

Удари ракетами «Фламінго» по РФ — останні новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава в межах операції Deep Strike завдала ударів крилатими ракетами F-5 «Фламінго» по об’єктах російського ВПК. Зокрема, уражено стратегічний завод у Чебоксарах. Ракети подолали понад 1500 км і уразили підприємство, яке виробляло електроніку та навігаційні компоненти для флоту, авіації, ракет і бронетехніки РФ. Зеленський назвав такі удари «далекобійними санкціями» у відповідь на агресію та підкреслив, що Україна продовжить тиснути на військову інфраструктуру ворога.

Удар FP-5 «Фламінго» по заводу у Чебоксарах може мати ширші наслідки, ніж просто ураження одного підприємства. За оцінками експертів, це об’єкт, пов’язаний із виробництвом ключових електронних і навігаційних компонентів для російських ракет і дронів. Тому навіть часткове виведення його з ладу потенційно створює ризики для всієї системи далекобійного озброєння РФ.

