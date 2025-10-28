- Дата публікації
Шість ударів поспіль: армія РФ атакувала безпілотниками підприємство у Чугуєві
На Харківщині російські дрони-камікадзе атакували місто.
Увечері 28 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками на місто Чугуїв, що призвело до значних руйнувань на цивільному об’єкті.
Про це повідомила Національна поліція України.
За попередніми даними, ворог застосував дрони-камікадзе типу «Герань-2» (Shahed). Загалом було зафіксовано близько шести влучань на території приватного підприємства.
Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складі готової продукції. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та представники інших екстрених служб.
Наразі правоохоронці документують наслідки ворожої атаки. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під час російської атаки поблизу Дніпра поранення дістав репортер німецького телеканалу WELT, який працював разом з українськими військовими. Внаслідок обстрілу загинув один український солдат, ще один зазнав тяжких поранень.
Російські війська увійшли на околиці Мирнограда Покровського району на Донеччині. В місті тривають інтенсивні вуличні бої.
Також Росія не відмовилася від намірів повністю захопити чотири українські області, однак реалізація цих планів малоймовірна.