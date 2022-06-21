Шість звичок, які варто запозичити у японок, щоб мати молодший вигляд

Шість звичок, які варто запозичити у японок, щоб мати молодший вигляд

У японок є свої секрети молодості, які варто запозичити і українкам. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Японія - це країна не лише передових технологій, але й особливого ставленням до краси та молодості. Японки часто виглядають набагато молодшими за свій вік. І, щоб підтримувати свою молодість, у них є шість простих звичок.

Збалансоване харчування щодня

В Японії існує просте правило: "Перший крок до красивої шкіри - це слідкувати за тим, що ви їсте". Японський експерт з краси Стів Ян стверджує, що в дієті японок багато риби та овочів. А ось м'яса та солодкий продуктів майже немає. А ще жінки в Японії полюбляють пити зелений чай. Тут вважають, що він є джерелом чистої шкіри без зморшок.

Відвідування лазні

Лазневі процедура - це ще один важливий крок до красивої шкіри. Стів Ян підкреслює, що у японок щоденним і дуже популярним ритуалом є лазні з застосуванням чаю та різних олій. Такі процедури допомагають отримати більш молоду шкіру на вигляд.

Масаж обличчя за будь-якої нагоди

Японки вірять, що саме масаж обличчя є головним кроком до шкіри без зморшок. А тому, під час нанесення кожного засобу для догляду, вони ніжно втирають речовину у шкіру. Як пише видання Byrdie, цей антивіковий трюк також допомагає покращити кругообіг та розслабити м'язи.

Завжди захищайте шкірку від сонця

Японки наносять сонцезахисний крем на шкіру щодня, незалежно від того, яка погода за вікном. А ще, за словами Стіва Яна, у жінок в Японії дуже багато різноманітних захисних засобів.

Не забувайте про нічне очищення

Часто буває, що жінка увечері настільки змучена, що хоче просто лягти в ліжко і заснути. Японки собі такого ніколи не дозволяють. Як наголошують косметологи, саме нічне очищення - один з найважливіших етапів догляду за шкірою обличчя. За словами дерматологині Дженні Лю, найкраще перед сном використовувати так зване подвійне очищення. Тобто наносити на обличчя засобів на масляній та водній основі.

Додайте догляд за обличчям до своєї щоденної рутини

Стівен Ян описує багатоетапний ритуал догляду за шкірою як найцінніший урок від японок. Обов'язково виділіть для себе 15-20 хвилин на день, щоб витратити цей час саме на догляд за обличчям. Обов'язкові кроки, приблизно, такі: подвійне очищення, відлущування, тонік, есенція, сироватка, тканинна маска, зволожуючий крем для шкіри навколо очей та сонцезахисний засіб.