Шістьох енергетиків ДТЕК нагородили за внесок у стійкість енергосистеми України

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«До Дня Незалежності України шістьох працівників ОСР ДТЕК Мережі відзначили державними та відомчими нагородами за професіоналізм, мужність і внесок у забезпечення надійного електропостачання в умовах війни. Відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України та органів обласної влади нагороджено енергетиків Дніпропетровщини, Одещини та Донеччини, які щодня відновлюють пошкоджені війною мережі й повертають світло українцям», — йдеться в ньому.

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Зазначається, що орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено електрослюсаря ДТЕК Дніпровські електромережі Андрія Саврука. Від початку повномасштабного вторгнення він бере участь у відновленні енергооб’єктів після обстрілів на Дніпропетровщині та в інших регіонах.

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Орден «За мужність» III ступеня отримав майстер ДТЕК Донецькі електромережі Дмитро Кременчуцький, який забезпечує роботу енергооб’єктів на Донеччині та керує їх відновленням після російських атак.

Почесними грамотами Кабміну відзначили Олександра Шевчука із ДТЕК Дніпровські електромережі, Володимира Райляна із ДТЕК Одеські електромережі та Єгора Жиляєва із ДТЕК Донецькі електромережі. Вони брали участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, Одещини та Донеччини. Жиляєв під час виконання робіт поблизу лінії фронту зазнав важких поранень унаслідок авіаудару.

Ще одного працівника ДТЕК Одеські електромережі — Миколу Бєлозьорова — нагородили подякою Одеської обласної військової адміністрації за сумлінну працю та відданість професії.

Раніше 10 енергетиків ДТЕК було відзначено державними нагородами Президента Володимира Зеленського за повернення світла після обстрілів.

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