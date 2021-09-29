Шкарлет назвав регіони-аутсайдери за рівнем вакцинації педагогів

Досі не отримали щеплення понад 30% освітян, хоча в Україні є достатня кількість вакцин та мобільних бригад.

В Україні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 69% вчителів.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

Так, станом на сьогодні, 29 вересня, вакциновано понад 452 тис. працівників закладів загальної середньої освіти. З них майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації та 172 тис. (26%) – неповний цикл. Досі не отримали щеплення 203 тис. (31%) освітян, хоча, за словами Шкарлета, в Україні є достатня кількість вакцин та мобільних бригад.

Найбільша кількість вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):

Полтавська область – 58,5%;

Черкаська – 56%;

м. Київ – 55,4%;

Київська – 52,8%;

Житомирська – 52,5%;

Вінницька – 52,4%.

Найменший показник вакцинації в областях:

Рівненська – 46,6%;

Львівська – 44,3%;

Одеська – 43,9%;

Івано-Франківська – 41%.

Нагадаємо, що в Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус дітей.

Раніше у МОЗ оприлюднили попередній список професій, обов'язкових до щеплення проти COVID-19. Якщо працівники визначених сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків.

Новини України: в Одесі вчителів вирішили щеплювати просто у школах

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