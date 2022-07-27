Шкарлет повідомив, скільки закладів освіти готові до очної форми навчання

Остаточні результати щодо готовності закладів освіти до очного навчання будуть відомі наприкінці серпня.
Станом на сьогодні понад 30% закладів освіти готові до організації освітнього процесу в очному форматі.
Про це 27 липня розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.
"Кількість закладів із укриттями для учасників освітнього процесу стає дедалі більшою, і на сьогодні понад 30% закладів освіти готові до організації освітнього процесу в офлайн форматі", - сказав він.
Шкарлет наголосив, що керівники військових адміністрацій та засновники закладів освіти визначатимуть формат організації освітнього процесу від 1 вересня.
Міністр також заявив, що остаточні результати щодо готовності закладів освіти до очного навчання будуть відомі після 20 серпня.
Нагадаємо, в Україні деяким студентам-контрактникам дозволили не платити за навчання.
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