Шкарлет повідомив, скільки закладів освіти готові до очної форми навчання

Остаточні результати щодо готовності закладів освіти до очного навчання будуть відомі наприкінці серпня.

Станом на сьогодні понад 30% закладів освіти готові до організації освітнього процесу в очному форматі.

Про це 27 липня розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

"Кількість закладів із укриттями для учасників освітнього процесу стає дедалі більшою, і на сьогодні понад 30% закладів освіти готові до організації освітнього процесу в офлайн форматі", - сказав він.

Шкарлет наголосив, що керівники військових адміністрацій та засновники закладів освіти визначатимуть формат організації освітнього процесу від 1 вересня.

Міністр також заявив, що остаточні результати щодо готовності закладів освіти до очного навчання будуть відомі після 20 серпня.

Нагадаємо, в Україні деяким студентам-контрактникам дозволили не платити за навчання.

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