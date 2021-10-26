Шкарлет склав іспит на рівень володіння державною мовою

Після складання іспиту дають державний сертифікат.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет успішно склав іспит на рівень володіння українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Зазначається, що крім очільника відомства, іспит складали чотири його заступники, два генеральні директори директоратів міністерства, головні фахівці структурних підрозділів, патронатна служба міністра та інші.

До слова, відповідно до законодавства від 16 липня 2021 року Національною комісією зі стандартів державної мови проводяться іспити визначення рівня володіння державною мовою. За результатами іспиту учасники одержують державний сертифікат.

Як повідомлялося, українська мова стала офіційною у бразильському муніципалітеті Прудентополіс. Українська діаспора у Бразилії вважається однією з найстаріших. Українці почали прибувати до цієї країни ще наприкінці ХІХ століття.

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