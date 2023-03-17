Шкарлет йде у відставку з посади міністра освіти — депутатка

Сергій Шкарлет може подати у відставку з посади міністра освіти та науки України.

Про це повідомляють нардепка від "Голосу" Інна Совсун, УП з посиланням на власні джерела та РБК-Україна.

За інформацією УП, відставку Шкарлета підтвердили в Кабінеті міністрів, Офісі президента та Верховній Раді.

Зазначається, що на посаду, ймовірно, розглядають директора Малої академії наук України Оксена Лісового чи декана факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інну Ящук. УП повідомляє, що серед кандидатів також депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Наразі офіційного підтвердження, зокрема від самого Шкарлета, немає.

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