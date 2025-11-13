Шкарпетка чи купальник Бората: Apple випустила аксесуар, який розкритикували у Мережі

Аксесуар для iPhone

Компанія Apple представила «свіжий» аксесуар для носіння телефона, який отримав назву iPhone Pocket. Новинка викликала хвилю обговорень у Мережі.

Про це йдеться у пресрелізі Apple.

Функціональний аксесуар чи данина історії бренду?

«Натхненний концепцією „шматка тканини“, його унікальна 3D-в’язана конструкція розроблена таким чином, щоб помістити будь-який iPhone, а також усі кишенькові речі», — йдеться у повідомленні.

«Кишенька» розроблена спільно з японським брендом ISSEY MIYAKE. Як відомо, дизайнер Іссей Міяке вже співпрацював з Apple. Він є автором чорних гольфів, які так полюбляв носити співзасновник компанії Стів Джобс.

«Цей аксесуар досліджує ідею „радості від того, що носиш iPhone по-своєму“, — зазначив креативний директор студії дизайну Miyake Design Studio Йошіюкі Міямаї.

Від п’ятниці, 14 листопада, аксесуар буде доступний у вибраних магазинах Apple Store та на apple.com у Франції, Великому Китаї, Італії, Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Великій Британії та США.

У Мережі неоднозначно відреагували на новинку. Люди вважають вартість виробу невиправдано високою. Сперечаються користувачі й про зовнішній вигляд iPhone Pocket, адже декому вона нагадала обрізану шкарпетку. Щобільше, один із користувачів пригадав купальне бікіні Бората — вигаданого персонажа актора Саші Барона Коена.

За словами консультанта й аналітика з питань соцмереж Метта Навари, ціна, ймовірно, пояснюється аж ніяк не функціональністю аксесуара, а суто формою, брендом та ексклюзивністю.

«Така цінова політика — не новина в світі розкоші та колаборацій дизайнерів. Але в більшості споживачів складається враження, що Apple просто тестує межі лояльності бренду», — сказав він ВВС.

Раніше тисячі власників нової моделі iPhone 17 Pro Max поскаржилися на неочікуваний дефект.

Так, смартфон у яскравому помаранчевому кольорі зіткнулися з неприємним сюрпризом. Їхні пристрої почали несподівано змінювати зовнішній вигляд, а саме — колір. Згідно з масовими повідомленнями користувачів, початковий насичений відтінок з часом мутує, набуваючи помітного рожево-золотого відливу.