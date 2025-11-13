- Дата публікації
Шкарпетка чи купальник Бората: Apple випустила аксесуар, який розкритикували у Мережі
Apple розкритикували через новий аксесуар — сумку-чохол для телефона, вартість якої сягає 150-230 доларів.
Компанія Apple представила «свіжий» аксесуар для носіння телефона, який отримав назву iPhone Pocket. Новинка викликала хвилю обговорень у Мережі.
Про це йдеться у пресрелізі Apple.
Функціональний аксесуар чи данина історії бренду?
«Натхненний концепцією „шматка тканини“, його унікальна 3D-в’язана конструкція розроблена таким чином, щоб помістити будь-який iPhone, а також усі кишенькові речі», — йдеться у повідомленні.
«Кишенька» розроблена спільно з японським брендом ISSEY MIYAKE. Як відомо, дизайнер Іссей Міяке вже співпрацював з Apple. Він є автором чорних гольфів, які так полюбляв носити співзасновник компанії Стів Джобс.
«Цей аксесуар досліджує ідею „радості від того, що носиш iPhone по-своєму“, — зазначив креативний директор студії дизайну Miyake Design Studio Йошіюкі Міямаї.
Від п’ятниці, 14 листопада, аксесуар буде доступний у вибраних магазинах Apple Store та на apple.com у Франції, Великому Китаї, Італії, Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Великій Британії та США.
У Мережі неоднозначно відреагували на новинку. Люди вважають вартість виробу невиправдано високою. Сперечаються користувачі й про зовнішній вигляд iPhone Pocket, адже декому вона нагадала обрізану шкарпетку. Щобільше, один із користувачів пригадав купальне бікіні Бората — вигаданого персонажа актора Саші Барона Коена.
За словами консультанта й аналітика з питань соцмереж Метта Навари, ціна, ймовірно, пояснюється аж ніяк не функціональністю аксесуара, а суто формою, брендом та ексклюзивністю.
«Така цінова політика — не новина в світі розкоші та колаборацій дизайнерів. Але в більшості споживачів складається враження, що Apple просто тестує межі лояльності бренду», — сказав він ВВС.
Раніше тисячі власників нової моделі iPhone 17 Pro Max поскаржилися на неочікуваний дефект.
Так, смартфон у яскравому помаранчевому кольорі зіткнулися з неприємним сюрпризом. Їхні пристрої почали несподівано змінювати зовнішній вигляд, а саме — колір. Згідно з масовими повідомленнями користувачів, початковий насичений відтінок з часом мутує, набуваючи помітного рожево-золотого відливу.