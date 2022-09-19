Шкідлива їжа для дітей: перелік звичних продуктів, які заборонено додавати до дитячого меню

Їжа, яка є звичною для дорослих, може бути шкідливою для дітей, особливо в ранньому віці. Лікарі радять уникати деяких продуктів і не додавати їх до дитячого меню. ТСН.ua склав перелік.

Про шкідливу їжу для дітей розповіла педіатриня Марія Шпит. Отже, варто запам'ятати невеликий перелік продуктів, які звичні для дорослих, але можуть нашкодити здоров'ю дітей.

Мед

Дітям в перший рік життя не варто давати мед (в сирому вигляді або в термічно обробленому).

А все тому, що в його складі може міститися бактерія, яка виробляє шкідливі для дитячого кишківника токсини і призводить до досить серйозного захворювання, - ботулізму. У немовляти кишковий тракт ще недостатньо зрілий, щоб боротися з токсинами та іншими шкідливими речовинами.

Газовані напої, сік

Американська академія педіатрії не рекомендує давати газовані напої і сік дітям до року. В раціон старших їх вносити можна, але в обмеженій кількості.

Пояснюється це тим, що в газованих напоях міститься бромована рослинна олія, а вона негативно впливає на дитячі нервову систему, шкіру і пам'ять. А ще в таких напоях міститься велика кількість цукру, що є причиною раннього ожиріння та карієсу.

Козяче і коров'яче молоко

До року дитина ще не може перетворювати білки та ферменти, які містяться в цих продуктах. А ще коров'яче молоко не може забезпечити дитячий організм всіма поживними речовинами.

Цілісний арахіс, горіхи, продукти з кісточками

Дітям їх давати не можна, адже вони можуть викликати обструкцію (непрохідність) верхніх дихальних шляхів.

Сири з пліснявою

Споживання такого продукту є небезпечним для здоров'я дитини. В сирах з пліснявою міститься лістерія - бактерія, яка може викликати важкий стан та навіть становить загрозу для життя.

Цукор, різноманітні підсоложувачі

Більшість батьків віддає перевагу штучним підсолоджувачам, щоб не давати дітям цукор. Але обидва варіанти можна назвати поганими для дітей.

Краще замінити їх свіжими фруктами або сухофруктами - вони є натурально підсолодженими продуктами.

Будь-яка сира їжа

М'ясо, риба, яйця в сирому вигляді категорично не можна давати дітям. Слідкуйте за тим, щоб вони добре оброблялися термічно.

Спеції

Дітям страви смакують і без різноманітних спецій, які можна назвати скоріше примхою дорослих. Щоб зробити дитячу їжу смачнішою, варто додавати до неї зелень чи різні овочі.

Їжа з високим вмістом солі

Різноманітні м'ясні вироби (сосиски, ковбаси, хот-доги, бекон), консерви, напівфабрикати можуть містити велику кількість солі в своєму складі. Тому їх краще не давати дітям.