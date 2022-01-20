"Шкода, що інші країни ЄС не готові до цього": Латвія відправить до України нове озброєння

"Шкода, що інші країни ЄС не готові до цього": Латвія відправить до України нове озброєння

Проте можливість відправки до України своїх військовослужбовців Латвія не розглядає.

Латвія готова надати Україні нові зразки летальної та нелетальної зброї. Деталі домовленостей будуть оприлюднені лише після доставки озброєння до України.

Про це під час пресконференції заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, пише Deutsche Welle.

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За словами Пабрікс, на тлі загрози російського вторгнення до України Латвія надасть Києву військове обладнання. Водночас яке саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після його доставки.

Очільник оборонного відомства у Ризі зазначив, що Латвія не розглядає можливість відправки до України своїх військовослужбовців.

Крім того, він розкритикував стриманість деяких країн ЄС щодо надання Україні оборонної допомоги.

"Дуже шкода, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", — підкреслив Артіс Пабрікс.

Нагадаємо, Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії. Проте у Мережі з’явилася трекінгова карта, на якій видно, що британські літаки чомусь зробили гак і летіли в обхід території Німеччини.

Слід зазначити, що Німеччина виступає проти постачання озброєння Україні. Попри це, канцлер країни попередив РФ про серйозні політичні та економічні наслідки можливого вторгнення.

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