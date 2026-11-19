Євгенія Більченко / © із соцмереж

Реклама

Українську колаборантку, колишню викладачку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенію Більченко, яка переїхала до Росії та підтримала повномасштабне вторгнення, затримала поліція у Санкт-Петербурзі.

Про це зрадниця написала в Telegram.

Реклама

Після перебування у відділку вона заявила, що шкодує про свої попередні рішення.

Реклама

За словами колаборантки, російські правоохоронці доправили її до 78-го відділку поліції на вулиці Маяковського в Санкт-Петербурзі. Вона стверджувала, що поліцейські знайшли формальний привід для затримання, однак не пояснили його справжніх причин. Вона скаржилася на холод у приміщенні та грубе ставлення співробітників поліції. Вона побоювалася, що проведе за ґратами всю ніч, оскільки інших затриманих поступово відпускали, а вона продовжувала залишатися у відділку.

Потім Більченко опублікувала повідомлення, в якому висловила розчарування своїм становищем у Росії.

«Я шкодую буквально про все. Зараз мене затримано, і я не знаю, чим усе закінчиться. Так само, як і не знаю, яким буде вирок», — написала вона.

У своїх повідомленнях зрадниця згадала, що раніше підтримувала російських військових, мала стосунки з учасником війни проти України та займалася волонтерською діяльністю на користь армії РФ. Водночас вона заявила про розчарування життям у Росії, завершивши один із дописів словами: «Це не те. Не мама. Не Батьківщина».

Реклама

Близько другої години ночі колаборантка повідомила, що її відпустили з відділку.

Євгенія Більченко / © скриншот

Український блогер Денис Казанський, який звернув увагу на допис Більченко, назвав її божевільною і зазначив, що та може повторити долю іншої колаборантки — Тетяни Монтян, яка в РФ отримала 1,5 року колонії за «заклики до насильства».

Скриншот допису Більченко / © facebook.com/Денис Казанський

Нагадаємо, що скандал із Євгенією Більченко, яка була викладачкою Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова, виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні на державну мову. Вона назвала це «маразмом», а Україну — «лімфовузлом на тілі американської колонії».

Незабаром її звільнили з роботи і вона переїхала до Росії.

Реклама

Зазначимо, що невдовзі після переїзду Більченко поскаржилася на життя в Росії. У грудні 2021 року вона заявила, що її не беруть на роботу за спеціальністю та забороняють займатися творчою діяльністю.

Після початку повномасштабного вторгнення Більченко відкрито підтримувала російську агресію, використовувала символіку Z, брала участь у проросійських заходах і збирала кошти для російських військових. Згодом вона почала конфліктувати з представниками російського пропагандистського середовища та скаржитися на ставлення до себе.

Новини партнерів

Новини партнерів