"Школа відновлення громад": фінальний етап освітнього проєкту з підготовки муніципальних менеджерів періоду відбудови

Учасники навчання завершили останній, 4 інтенсивний теоретичний модуль, повідомляє пресслужба проєкту.

Зокрема, під час останнього блоку представники українських громад досліджували, як функціонує Європейський Союз, як міста налагоджують міжнародні зв’язки, як ефективно управляти проєктами та знаходити фінансування. Від основ проєктного менеджменту до реальних прикладів з Таллінна та Вільнюса.

Навчання об'єднало 110 учасників із 37 громад України. Деокуповані, прифронтові, тимчасово окуповані території – ці громади зібралися, щоб отримати необхідні знання, поділитися досвідом і створити основу для майбутнього відновлення.

"Відбудова зруйнованих українських громад буде складною, але можливою. Головне - правильний підхід. Це буде можливо за умови чітко розставлених пріоритетів, урядових програм підтримки, регіональної та місцевої політики, направленої на підтримку бізнесу та підприємців, а також формування чіткого плану дій та заходів з повернення мешканців", - вважає учасниця навчання, представниця Бахмутської громади Наталя Отюніна.

Загалом навчання тривало від жовтня 2024 року, включало чотири ключові модулі, у межах яких проводилися лекції (зокрема й відкриті) від провідних українських та міжнародних експертів, а також форуми та воркшопи за участі представників влади, експертів і міжнародної спільноти:

• Стратегія для громади: державний та міжнародний рівень

• Економічне моделювання, відновлення міст і територій

• Збереження громади, повернення людей та подолання соціальних конфліктів

• Ресурси проєкту та залучення інвестицій

Кожен із цих блоків давав учасникам глибоке розуміння сучасних викликів та реальних можливостей для відновлення їхніх громад.

"Ніхто, окрім нас, не відбудує Україну. Ні ЄС, ні США, ні будь-які міжнародні партнери. Тому ми повинні знайти однодумців для створення майбутнього, яке буде кращим, ніж було. Важливо візуалізувати проблеми, досягнення і сильні сторони. Ми розпочинаємо процес відновлення, який триватиме не один рік, а десятиліття. Наше завдання - довести справу до логічного кінця, навіть якщо завершити цей процес зможуть наші наступники", - ділиться продставник Горностаївської громади, Євген Овдак.

Кульмінацією навчання стане воркшоп, під час якого учасники доопрацюють та презентують свої напрацювання – «Профіль відновлення громади». Це не просто документ, а стратегічна дорожня карта для кожної громади, що містить візію, місію, покроковий план дій та реальні проєкти для майбутнього розвитку. Ця робота є практичним результатом усього пройденого курсу та стане основою для реальних змін у громадах.

«Команда муніципалітету Маріуполя запустила «Школу відновлення громад» як стратегічно важливий проєкт, що дає шанс українським менеджерам отримати унікальні знання від кращих закордонних і міжнародних викладачів. Україні дуже потрібні кваліфіковані, зацікавлені й вмотивовані управлінці, які готові закатати рукава і багато працювати, аби збудувати економічно сильні і комфортні для життя громади» — зазначає Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Перший набір Школи вже показав свою ефективність: випускники стали менеджерами відновлення своїх громад, готовими до практичних викликів. Вони отримали не лише знання, а й реальні кейси, досвід колег та міжнародних експертів, які можна застосувати вже сьогодні.

Нагадаємо, проєкт «Школа відновлення громад» заснований Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь Реборн» з метою підготовки муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Реалізація проєкту здійснюється за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту IRI Ukraine у партнерстві з Метінвест і SCM Ріната Ахметова. Освітні партнери проєкту: Метінвест Політехніка та Національний університет «Києво-Могилянська Академія».