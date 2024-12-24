Школа відновлення громад: воркшоп у Вінниці став важливим кроком до економічного відродження України

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб, адаптація соціально-економічної політики та створенню локальних проєктів відновлення - цьому вчилися українські громади під час виїзного воркшопу у Вінниці в рамках Школи відновлення громад.

Про це повідомляє пресслужба Маріуполь Реборн.

Воркшоп завершив другий навчальний модуль програми і не лише став платформою для обговорення ключових викликів, але й допоміг учасникам сформувати чіткі та адаптивні стратегії для розвитку своїх громад. Учасники також представили свої напрацювання та отримали зворотний зв'язок від експертів.

Цей воркшоп став яскравим прикладом того, як співпраця між громадами може стати рушійною силою для відбудови країни. Тренери та учасники не лише аналізували реальні кейси, але й обговорювали, як знання, отримані під час занять, можуть бути використані для досягнення довгострокових результатів.

«Неформальне спілкування між представниками тилових, окупованих і деокупованих громад відіграє велику роль. Такі зустрічі дозволяють нам разом будувати економічний потенціал нашої країни», — підкреслив учаник Школи відновлення Антон Кирпота, представник Горностаївської громади.

Чому це важливо для України?

Школа відновлення громад — це освітній проєкт, який не лише надає знання, а й об’єднує громади для спільної роботи над відновленням України. Заснована Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь.Реборн», Школа створює простір для підготовки муніципальних менеджерів до ефективного управління в умовах війни.

Це ключовий інструмент у процесі післявоєнної відбудови України. Учасники Школи вчаться адаптувати найкращі міжнародні практики до українських реалій, отримують практичні навички та формують мережу професійної взаємодії. Саме такі ініціативи створюють основу для стійкого розвитку країни, допомагаючи громадам швидше відновлювати інфраструктуру, економіку та соціальну стабільність.

Ключові теми другого модуля

Програма другого модуля включала лекції, практичні завдання та вивчення міжнародного досвіду. Особливий акцент було зроблено на відновлення інфраструктури, економічне відродження міст після катастроф та архітектурні рішення для сталого розвитку.

«Закінчили сьогодні ще один модуль. Наша зустріч з громадами була присвячена аудиту потенціалу громад, соціально-економічним політикам різних рівнів, а також напрацюванню конкретних локальних кейсів, які, я дуже вірю, стануть основою політик знизу», — зазначила Тетяна Нагорняк, декан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти».

Зокрема, учасники пропрацювали наступні теми:

• Міжнародний досвід відновлення інфраструктури: стратегічні підходи до реконструкції доріг, мостів та об’єктів критичної інфраструктури.

• Економічне відродження міст після катастроф: аналіз моделей, які допомагають стимулювати місцеву економіку та залучати інвестиції.

• Архітектурні рішення для громад: створення безпечних, функціональних та привабливих просторів.

• Стратегії розвитку малих міст: методи підтримки бізнесу та залучення туристів для економічного зростання.

• Інсайти від світових експертів: лекції від провідних фахівців, таких як професор MIT Андрес Севцук.

Практичний досвід та реальні кейси

Завдяки формату виїзного воркшопу учасники мали змогу вивчати інноваційні рішення, які вже впроваджуються у Вінницькій громаді, зокрема розвиток Індустріального парку, підтримку релокованого бізнесу та відновлюваної енергетики. Відвідини компанії KNESS та Інноваційно-технологічного парку «Кристал» продемонстрували яскравий приклад успішних проєктів у сфері підприємництва та енергозбереження.

Тренери Ольга Доронина та Тетяна Нагорняк провели аналіз викликів, з якими стикаються громади, та допомогли учасникам сформувати адаптивні стратегії для вирішення нагальних проблем. Цей практичний підхід дозволив кожній громаді побачити свої сильні сторони та знайти індивідуальні рішення для відновлення.