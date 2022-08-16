Школи без укриття, навчання офлайн, учень за кордоном: міністри відповіли на питання про освіту під час війни

На сьогодні 41% закладів освіти України готові до початку безпечного навчального процесу, тобто мають укриття. Проте ситуація відрізняється в залежності від регіону.

Щодо форми навчання, то учні шкіл з офлайн-освітою не будуть зобов’язані фізично відвідувати заклад, якщо цього не захочуть їхні батьки з міркувань безпеки.

Про це голова Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Приймати рішення по кожному окремому об’єкту (щодо форми навчання – ред.) буде керівник військової адміністрації. Але безпека – на першому місці і саме батьки вирішують – чи довіряють вони цьому укриттю, чи довіряють слогану про те, що "школа – це територія безпеки" саме в їхньому закладі освіти", – сказав міністр.

Водночас голова МВС Денис Монастирський повідомив, що на сьогодні відомство проінспектувало понад 80% закладів освіти, де взагалі можливо говорити про початок офлайн-навчання.

"Серед них 41% на сьогодні мають відповідні укриття і можуть розпочинати відповідне навчання офлайн", – сказав міністр, додавши, що офлайн-навчання не рекомендовано проводити у розташованих в зонах бойових дій закладах освіти.

Якщо у школі немає укриття

Монастирський також поінформував, якщо ж школа не має власного укриття, то учні мають прямувати до найближчого сховища в супроводі вчителя та закріпленого за школою надзвичайника. Укриття має бути розташоване не більше, аніж за 500 м від школи. У ньому мають бути аптечки, вода, а також працювати правоохоронці.

Як зауважив Шкарлет, під час прямування до укриття за учнів повністю відповідають учителі та керівник школи, як було і до війни під час освітнього процесу.

Якщо батьки не хочуть відпускати дитину до школи офлайн

"Якщо батьки вирішили навіть у школі, яка буде навчатися офлайн, не пускати свою дитину з міркувань безпеки в освітній процес в офлайн, кожній дитині буде забезпечено повноцінне навчання за її вибором", – сказав міністр освіти.

Він додав, що в законодавстві вказані всі алгоритми дій щодо навчання кожної дитини або офлайн, або онлайн, або ж за змішаною системою.

Якщо діти за кордоном

"Діти, які за кордоном і будуть повертатися в середині навчального року, жодна дитина не буде відрахованою, не буде відсторонена від освітнього процесу", – запевнив Шкарлет.

Нагадаємо, у школах Одеси навчання відбуватиметься у змішаному форматі.

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