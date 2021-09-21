Школи можуть закрити на карантин попри вакцинацію вчителів: Лякшо пояснив у якому випадку

В Україні з понад 14 тисяч шкіл на самоізоляції.
В Україні школи можуть піти на карантин, навіть якщо потрібна кількість вчителів будуть вакцинованими.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".
Міністр пояснив, що запровадження карантину в школах залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо. Наприклад, весь клас піде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Також карантину не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.
"Якщо є інфікована дитина - клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення вірусу, не зупиняючи в країні освітній процес", - сказав Ляшко та додав, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 навчальних закладів вже на самоізоляції.
Нагадаємо, що на Прикарпатті школи, де не вакциновано 80% педагогів, закрили на карантин.
Раніше повідомлялося, що у Волинській області виявили чотири спалахи коронавірусу в освітніх закладах. Спалахи зафіксували у трьох школах і одному дитячому садочку.