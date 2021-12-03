Школи Супергероїв стануть державними - маленькі пацієнти у всіх регіонах України матимуть право на освіту

Телеведучу 1+1 запросили до Піклувальної Ради новоствореної Школи Супергероїв.

Сьогодні, 3 грудня у Міністерстві освіти та науки України презентували державну установу «Школа Супергероїв», яка за постановою уряду має з’явитися від 1 січня 2022 року.

У пресконференції взяли участь телеведуча 1+1, кураторка Право на Освіту та Школи Супергероїв Наталія Мосейчук, засновниця Школи Супергероїв Євгенія Смірнова, заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова та аташе з питань культури Посольства США в Україні Майкл Клаусен.

Наталія Мосейчук одна з перших почала бити на сполох, що діти в лікарнях не отримують належної підтримки та освіти. Разом з командою «Право на освіту», ГО Маленьке серце з мистецтвом, ТСН, вчителів зі Львова та Києва, лікарів, експертів з МОН та МОЗ, впродовж чотирьох років йшли до поставленої мети - щоб школи при лікарнях відкривалися і це відбувалося на державному рівні, а не лежало на плечах волонтерів.

І ось нарешті 28 жовтня 2021 року уряд прийняв Постанову «Про забезпечення організації надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, або яким надається реабілітаційна допомога». За документом до структури держустанови Школи Супергероїв увійдуть секретаріат з офісом у Києві та 28 освітніх центрів у регіонах України, які планують відкрити з наступного року. Директора Школи Супергероїв обиратимуть на відкритому конкурсі.

«4 роки зусиль великої команди і нарешті отримали результат, тепер відкриття та робота шкіл при лікарнях по всій країні відбуватиметься на державному рівні. Були робочі групи, палкі дискусії щодо облаштування освітнього процесу при лікарнях, сперечалися, вивчали досвід інших країн, де таке навчання давно впроваджене. Нашою метою був державний рівень підтримки. Ми її досягнули. Тепер важливо контролювати хід реформи, має працювати Піклувальна Рада. Рухаємося далі! Дякуємо всім, хто допомагав та допомагає», - зазначила Наталія Мосейчук.

Згідно зі статутом, у кожній школі будуть працювати вчитель молодших класів, асистент вчителя молодших класів, вихователь, асистент вихователя, психолог, методист, завідувач і вчителі. Вчителі зможуть отримувати заробітну плату з держбюджету вже з вересня 2022 року. Маленькі пацієнти, які пройдуть навчання, отримують довідку про освітні послуги. Документ передається секретаріатом до школи, де навчається дитина.

Заступниця міністра презентувала основні положення, мету, завдання Державної установи. Де є чіткий механізм забезпечення навчання та фінансування при лікарні освітніх послуг для кожної дитини, яка цього потребуватиме. Контролюватиме роботу новоствореної держустанови Піклувальна Рада. Віра Рогова запросила Наталію Мосейчук увійти до Піклувальної Ради як ту, що стояла у витоках створення Школи Супергероїв.

Євгенія Смірнова поділилася своїми емоціями: «Для мене та всієї нашої команди це значуща подія. Те, що здавалося можна вирішити досить швидко, виявилося довгим адвокаційним шляхом. Державна установа, що наразі створюється, це, звичайно, прогрес, адже відповідає на питання і виклики. Потрібно розуміти, що освіта дітей в лікарнях не тотожна освіті в звичайних школах. На лікарняного вчителя покладається цілий спектр очікувань та обов’язків. Тому юридична, нормативна бази мають це враховувати. Коли розробляли документи завдяки багатьом фахівцям, наші ідеї були враховані. Доступ до якісної освіти отримають більше дітей».

Потребують освітніх послуг понад 15 тисяч маленьких пацієнтів по всій Україні. Навчання в лікарнях норма для всіх цивілізованих країнах світу – США, Німеччина, Австрія, Японія, Ізраїль, Фінляндія та ін., бо це важливий контакт зі світом, що дає можливість долати стрес і покращувати психологічне здоров’я.

Наразі в Україні відкрито 7 Шкіл Супергероїв: у Києві в Охматдиті, - три класи, бібліотека та літній інклюзивний майданчик, в Херсоні та Хмельницькому, дві школи у Дніпрі та дві - у Житомирі. Чекаємо на відкриття освітнього простору у Харкові.