Школи зможуть переходити на дистанційне навчання, але за певної умови - пояснення МОЗ

У звичайному режимі дозволено працювати тим закладам освіти, які перебувають у "зелених" зонах карантину.
Навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання, якщо регіон або місто, в якому вони розташовані, опиниться в "червоній зоні" карантину.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв:
- "зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності). Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.
- "жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності). Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.
- "Червоний" рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності). Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, зокрема дистанційно.
Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу.
Нагадаємо, посилити карантин в Україні можуть вже від наступного понеділка, 13 вересня. МОЗ вже подало до Кабміну ініціативу щодо переведення України до "жовтої" зони карантину.