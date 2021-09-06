Школи зможуть переходити на дистанційне навчання, але за певної умови - пояснення МОЗ

Школи зможуть переходити на дистанційне навчання, але за певної умови - пояснення МОЗ

У звичайному режимі дозволено працювати тим закладам освіти, які перебувають у "зелених" зонах карантину.

Навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання, якщо регіон або місто, в якому вони розташовані, опиниться в "червоній зоні" карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв:

"зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності). Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності). Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. "жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності). Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності). Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності). Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, зокрема дистанційно.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу.

Нагадаємо, посилити карантин в Україні можуть вже від наступного понеділка, 13 вересня. МОЗ вже подало до Кабміну ініціативу щодо переведення України до "жовтої" зони карантину.

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