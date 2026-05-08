Школярка отруїла однокласників "вітамінами", які принесла до ліцею

В Одеській області до лікарні потрапили семеро учнів через отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомили у поліції.

Попередньо встановлено, що під час перерви п’ятикласники вжили пігулки, які одна з однокласниць принесла як вітаміни. Після цього усім стало зле.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження речовини, яка могла спричинити отруєння дітей.

За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у Львові розгорівся спалах небезпечної інфекції серед дітей. Стан хворих — середньої важкості, у двох випадках лабораторно підтверджено сальмонельоз.

