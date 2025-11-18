Школярка померла після покарання 100 присіданнями

Школярка з рюкзаком / © Getty Images

У штаті Махараштра, Індія, розгорівся гучний скандал після смерті 12-річної школярки, яку змусили виконати 100 присідань за запізнення на урок. Дівчинка померла майже через тиждень після інциденту, що викликало обурення та вимоги ретельного розслідування.

Про це пише Express.

Подія сталася 8 листопада у приватній школі міста Сатівалі. Шестикласницю разом із ще чотирма учнями покарали фізичною вправою через запізнення. Мати школярки стверджує, що під час присідань донька була змушена тримати на спині важкий рюкзак, що, на її думку, спричинило різке погіршення її стану. Через кілька днів дитину доправили до лікарні у Мумбаї, де вона померла у ніч проти 15 листопада.

Представники місцевої політичної сили повідомили, що дівчинка мала певні проблеми зі здоров’ям, проте покарання все одно було застосовано.

Один із учителів школи наголосив, що наразі невідомо, скільки саме присідань виконала учениця і чи стало це безпосередньою причиною трагедії.

«Невідомо, чи дійсно її смерть пов’язана з покаранням, чи з іншими факторами», — зазначив він.

Керівник місцевого освітнього відділу Пандуранг Галанже підтвердив початок службового розслідування. За його словами, експерти мають встановити точні обставини смерті. Чиновники також повідомили, що офіційний поліцейський звіт (FIR) поки що не подано.

У коментарі журналістам мати школярки розповіла, що після покарання донька скаржилася на різкий біль у шиї та спині й не могла самостійно підвестися.

Вона також заявила, що зверталася до вчительки, яка виправдала свої дії тим, що жорстка дисципліна нібито необхідна «через претензії батьків щодо рівня викладання».

«Я сказала, що покарання — це не примус до присідань із мішками чи рюкзаками на спині. Це було нелюдське ставлення, яке врешті призвело до смерті моєї дитини», — наголосила жінка.

Трагедія спричинила хвилю суспільного обурення та знову привернула увагу до практики тілесних покарань у школах Індії, яка формально заборонена, але, за словами правозахисників, досі трапляється.

Батьки і громадські активісти вимагають посилення контролю за дисциплінарними методами у навчальних закладах і притягнення винних до відповідальності. Партія «Махараштра Навнірман Сена» заявила, що блокуватиме роботу школи, доки не буде відкрито кримінальне провадження.

