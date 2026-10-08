Школярка принесла дві гранати до школи на Житомирщині: одна зірвалася в укритті під час тривоги

Вибух під час повітряної тривоги: 11-річна дівчинка на Житомирщині принесла до школи дві гранати

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Під час повітряної тривоги в Бердичеві на Житомирщині шкільне сховище перетворилося на епіцентр надзвичайної події. 11-річна учениця принесла дві навчальні гранати. Одна з них зірвалася.

Про це передає поліція Житомирської області.

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Перебуваючи в укритті під час повітряної тривоги, дівчинка спробувала розібрати одну з них, у результаті предмет спрацював. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

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Поліцейські вилучили з місця події залишки одного та другий піротехнічний засіб. Наразі триває з’ясування всіх обставин події, зокрема встановлення походження гранат.

Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей та в жодному разі не дозволяти їм користуватися вибухонебезпечними предметами.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині через вибух невідомого предмета загинули двоє 14-річних хлопців.

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