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Школярка принесла дві гранати до школи на Житомирщині: одна зірвалася в укритті під час тривоги
У Бердичеві школярка підірвала навчальну гранату в укритті.
Під час повітряної тривоги в Бердичеві на Житомирщині шкільне сховище перетворилося на епіцентр надзвичайної події. 11-річна учениця принесла дві навчальні гранати. Одна з них зірвалася.
Про це передає поліція Житомирської області.
Перебуваючи в укритті під час повітряної тривоги, дівчинка спробувала розібрати одну з них, у результаті предмет спрацював. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав.
Поліцейські вилучили з місця події залишки одного та другий піротехнічний засіб. Наразі триває з’ясування всіх обставин події, зокрема встановлення походження гранат.
Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей та в жодному разі не дозволяти їм користуватися вибухонебезпечними предметами.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині через вибух невідомого предмета загинули двоє 14-річних хлопців.