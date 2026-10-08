ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7215
Час на прочитання
1 хв

Школярка принесла дві гранати до школи на Житомирщині: одна зірвалася в укритті під час тривоги

У Бердичеві школярка підірвала навчальну гранату в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вибух під час повітряної тривоги: 11-річна дівчинка на Житомирщині принесла до школи дві гранати

Вибух під час повітряної тривоги: 11-річна дівчинка на Житомирщині принесла до школи дві гранати

Під час повітряної тривоги в Бердичеві на Житомирщині шкільне сховище перетворилося на епіцентр надзвичайної події. 11-річна учениця принесла дві навчальні гранати. Одна з них зірвалася.

Про це передає поліція Житомирської області.

Перебуваючи в укритті під час повітряної тривоги, дівчинка спробувала розібрати одну з них, у результаті предмет спрацював. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Поліцейські вилучили з місця події залишки одного та другий піротехнічний засіб. Наразі триває з’ясування всіх обставин події, зокрема встановлення походження гранат.

Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей та в жодному разі не дозволяти їм користуватися вибухонебезпечними предметами.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині через вибух невідомого предмета загинули двоє 14-річних хлопців.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie